ASELSAN'dan 78 Milyon Dolarlık İhracat Sözleşmesi

Ekonomi

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin 78 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin toplam tutarı 78 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.