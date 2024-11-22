ASELSAN'dan Savunma Sözleşmesi

Ekonomi

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında tutarı 135,1 milyon avro ve 1 milyar 635,4 milyon lira olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik 135 milyon 106 bin 533,65 avro ve 1 milyar 635 milyon 406 bin 909,73 lira tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ve 2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadesi kullanıldı.