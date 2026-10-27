ASELSAN'ın bakiye siparişleri ilk kez 30 milyar doları aşarak 30,7 milyara ulaştı - Son Dakika
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ASELSAN'ın bakiye siparişleri ilk kez 30 milyar doları aşarak 30,7 milyara ulaştı

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ASELSAN'ın 2026 yılının ilk 9 ayındaki hasılatı reel olarak yüzde 28 artarak 151,5 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin bakiye siparişleri 30,7 milyar dolara çıkarak ilk kez 30 milyar dolar seviyesini aştı, yeni ihracat sözleşmeleri yüzde 34 artışla 1,9 milyar dolar oldu.

ASELSAN'ın yılın ilk 9 ayındaki hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 28 arttı ve 151,5 milyar TL'ye ulaştı. İhracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüren ASELSAN'ın imzaladığı yeni ihracat sözleşmeleri yüzde 34 artarak 1,9 milyar dolar oldu.

ASELSAN, 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Şirketin büyümesinde hava savunma, radar, elektronik harp, sualtı sistemleri, yapay zeka destekli kent güvenliği, güdümlü mühimmat, elektro-optik ve haberleşme teknolojilerine yönelik talep etkili oldu. Şirket, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim kapasitesini geliştirmek amacıyla yatırımlarını da hızlandırdı.

SİPARİŞLERDE TARİHİ SEVİYE

ASELSAN'ın yılın ilk 9 ayında imzaladığı yeni sözleşmelerin toplam tutarı 14 milyar dolar oldu. Şirketin bakiye siparişleri, bir önceki çeyreğe göre 7,5 milyar dolar artarak 30,7 milyar dolara ulaştı. Böylece şirket tarihinde ilk kez 30 milyar dolar seviyesi aşıldı. Bakiye siparişler, şirketin aldığı ancak henüz teslimatını gerçekleştirmediği işlerin toplamını ifade ediyor.

Şirketin yeni ihracat sözleşmeleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1,9 milyar dolara yükseldi. Alınan yeni işlerin satışlara oranı da aynı dönemde 2,5 seviyesinden 4,4'e çıktı. Bu oran, şirketin mevcut satışlarına kıyasla ne ölçüde yeni iş aldığını gösterirken, ASELSAN'ın önümüzdeki döneme ilişkin iş hacminin büyüdüğüne işaret ediyor.

SÖZLEŞMELERDE HAVA SAVUNMA VE RADAR SİSTEMLERİ ÖNE ÇIKTI

ASELSAN, 2026 yılının ilk çeyreğinde uluslararası müşterilerle haberleşme sistemleri, insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yükler, hava savunma, aviyonik ve elektro-optik sistemlerin ihracatına ilişkin sözleşmeler imzaladı. Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile de güdüm sistemlerinin tedarikine yönelik anlaşma yaptı.

İkinci çeyrekte hava savunma, radar, elektronik harp, elektro-optik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin yanı sıra, insansız hava ve deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin ihracatı için yeni sözleşmeler imzalandı. Bu dönemde Savunma Sanayii Başkanlığı ile ilave hava savunma sistemlerinin üretimi, kamu güvenliği haberleşmesi, uydu ve uzay sistemleri ile yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemlerinin tedarikine yönelik anlaşmalar yapıldı.

Üçüncü çeyrekte ise uluslararası müşterilerle hava savunma, elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına yönelik sözleşmeler imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile hava savunma, hibrit hava savunma, uzun menzilli hava savunma ve radar sistemlerinin tedarikine ilişkin anlaşmalar yapılırken, ROKETSAN ile hava savunma sistemlerinin alt bileşenlerine yönelik sözleşme imzalandı.

FAVÖK MARJI YÜZDE 26,8'E YÜKSELDİ

ASELSAN'ın faiz, amortisman ve vergi öncesi karını gösteren FAVÖK tutarı, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 40,6 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin FAVÖK marjı da 1,9 puan artarak yüzde 26,8 seviyesine çıktı. Bu gösterge, şirketin hasılatının ne kadarının faaliyet karına dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Şirket, kişi başına düşen hasılatını dolar bazında yüzde 4 artırdı. Verimlilik uygulamaları, dijital dönüşüm çalışmaları, yapay zekanın iş süreçlerinde kullanılması ve yüksek katma değerli ürünlerin portföy içindeki payının artması, bu performansı destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin büyüme performansına ilişkin değerlendirmesinde, dolar bazında üçüncü çeyrek büyümesinin 2024 yılında yüzde 18, 2025 yılında yüzde 29 ve 2026 yılında yüzde 42 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Akyol, şirketin büyüme hızının yanı sıra iş hacmi göstergelerinde de küresel sektör ortalamalarının üzerinde performans gösterdiğini belirtti.

ULUSLARARASI SIRALAMALARDA YÜKSELDİ

Akyol, ağustos ayında açıklanan Defense News Top 100 listesinde ASELSAN'ın üç basamak yükselerek 40'ıncı sıraya yerleştiğini, şirketin Forbes Global 2000 listesine giren ilk Türk savunma sanayisi şirketi

olduğunu kaydetti. Akyol, şirketin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini

ifade etti.

YATIRIMLAR VE AR-GE HARCAMALARI ARTTI

ASELSAN'ın üretim kapasitesini artırmak ve yüksek teknoloji alanlarındaki kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği yatırımlar, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 228 artarak 684 milyon dolara yükseldi. Oğulbey Teknoloji Üssü ve mevcut yerleşkelerde sürdürülen yatırımların yanı sıra, Güdümlü Mühimmat Sistemleri Üretim Merkezi gibi yeni tesisler devreye alındı.

2025 yılında temeli atılan Oğulbey Teknoloji Üssü'nün ilk fazı da bu dönemde faaliyete geçti. Şirket, hava, deniz ve kara savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısını güçlendirerek teslimat kapasitesini, üretim hızını ve kalite kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttü.

ASELSAN'ın Ar-Ge harcamaları da aynı dönemde yüzde 36 artarak 1,3 milyar dolara ulaştı. Şirketin uydu teknolojileri, kuantum hesaplama, sualtı sistemleri, yüksek güçlü mikrodalga, mikroelektronik, akıllı mühimmat ve itki sistemleri gibi teknoloji alanlarındaki yatırımlarına hız verdiği bildirildi.

UYDU HABERLEŞMESİNDE ASTRALINK PROJESİ

Genel Müdür Ahmet Akyol, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde alçak yörünge uydu konseptini ilk kez tanıttıklarını belirtti. ASTRALINK adı verilen projenin uluslararası alanda da ilgi gördüğünü ifade eden Akyol, ASELSAN'ın uydu haberleşme hizmetleri alanında da faaliyet göstermeyi hedeflediğini kaydetti. Ahmet Akyol, şirketin büyüme stratejisinin yalnızca satış hacmini artırmaya değil, daha verimli bir yapıya ulaşmaya da odaklandığını belirterek şöyle dedi:

Hasılatımızı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 28 artırarak 151,5 milyar TL'ye ulaştırdık. FAVÖK marjımızı 190 baz puan iyileştirdik. Bu sonuçlar, daha fazla işi başarmanın yanında, yüksek katma değerli işleri daha verimli şekilde gerçekleştirdiğimizi de ortaya koyuyor. Biz büyümenin yalnızca hacmine değil, niteliğine de bakıyoruz."

FİNANSAL DİSİPLİN KORUNDU

Yatırımlarını artırdığı dönemde finansal disiplinini koruduğunu bildiren ASELSAN'ın operasyonel nakit akışı, yılın ilk 9 ayında 23 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin finansal borçlarının aktifleri içindeki payı yüzde 14 olurken, finansman giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azaldı. Özkaynak oranı yüzde 55 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin özkaynak karlılığı 4 puan artarak yüzde 16,6'ya, aktif karlılığı ise yüzde 9'a yükseldi. ASELSAN'ın bilanço büyüklüğü 2025 yıl sonuna göre yüzde 15 artarken, ticari alacakları aynı dönemde yüzde 11 azaldı.

Ahmet Akyol, yatırım harcamalarını artırırken finansal istikrarı korumaya önem verdiklerini belirterek, "Biz kapasitemizi hızla artırırken finansal esnekliğimizi de koruyoruz. Bu denge, önümüzdeki dönemde yeni yatırım kararlarını daha sağlam bir zeminde almamıza imkan verecek" ifadelerini kullandı. Akyol, ASELSAN'ı dünyanın önde gelen savunma teknolojisi şirketlerinden ve güçlü küresel teknoloji markalarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: DHA
EkonomiİhracatAselsanFinansSon Dakika

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