ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN'ın Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında eğitime başlayan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ilk öğrencilerini mezun etti.

11.06.2024 12:30
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Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN'ın Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında eğitime başlayan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ilk öğrencilerini mezun etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ile ASELSAN arasında 3 Ocak 2019'da imzalanan işbirliği protokolüyle hayata geçirilen ASELSAN MTAL'nin ilk mezunları için tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Görgün, törende yaptığı konuşmada, sadece akademisyenlerin değil, tüm insanların öğrencilik hayatının yaşam boyu devam ettiğini belirterek, öğrencileri ve velileri tebrik etti.

Savunma sanayisinin göğüsleri kabartan birçok çalışma yaptığını ifade eden Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon, kendilerine verdiği sorumluluk ve destekle sektördeki herkesin gayretle, vatan ve bayrak sevgisiyle çalıştığını söyledi.

Görgün, ASELSAN MTAL'yi yüzde 1'lik, binde 5 ve 8'lik dilimlerde olan öğrencilerin tercih ettiğine dikkati çekerek, "4 yılda ve geçen süreçte gördük ki karşılıklı emekle bugünlere gelindi." dedi.

ASELSAN'ın her konuda hem manevi hem de maddi olarak sorumlulukların altına girdiğini vurgulayan Görgün, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Bu okuldan mezun oluyorsunuz ama önemli olan hayattan iftiharla mezun olabilmek. Hayatta iftiharla mezun olabilmek için birçok şeyi yapacaksınız, birçok sosyal mesleki faaliyet içinde bulunacaksınız. Ne yaptığınızdan daha çok nasıl yaptığınızın daha çok kıymetli olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız."

"ASELSAN'ı ileriye taşımak için çalışıyoruz"

ASELSAN Genel Müdürü Akyol da şirket olarak bir ilki yaşadıklarına işaret ederek, "Okulumuz, ASELSAN'ın kurulduğu tarihten bu yana yaptığı gibi, her alanda Türkiye'de, dünyada teknolojiye, eğitime öncülük etti." ifadesini kullandı.

ASELSAN'ın burada da markasının ve üzerine düşen misyonunun gereğini yaptığını dile getiren Akyol, mezunlarıyla geleceğe aynı güvenle yürümeyi sürdüreceklerini kaydetti. Akyol, eğitim ve gençliği kıymetli gördüklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Buraya ilkokuldan itibaren yatırım yapıyoruz. 'Tekno Macera'dan başlayarak, TEKNOFEST'lerle devam ederek meslek liselerimizle hem Konya'da hem Ankara'da bunu taçlandırıyoruz. Mezun olduktan sonra üniversite ikinci sınıftan itibaren ASELSAN 101 programlarıyla iş hayatına, üçüncü sınıftan itibaren ROTA A Yetenek programlarıyla aday mühendisliğe, dördüncü sınıfta A Yetenek programımızla yine aday mühendisliğe davet ediyoruz."

ASELSAN Akademide öğrenme ve gelişim kariyerini devam ettireceklerini ve gurur kaynağı projeleri adım adım geleceğe taşıyacaklarını vurgulayan Akyol, bu konuda iddialı olduklarını bildirdi.

Akyol, "Bugüne, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketi olarak geldik. Bunu başarı olarak yeterli görmüyoruz. Biz büyük vizyonlar, büyük hedefler koyduk. 2030'un, 2040'ın Türkiye'sine ASELSAN'ı bugün olduğu yerden katbekat ileriye taşımak için devletimizin liderliğinde ekibimizle birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Okul birincisi Ayten Kılıç oldu

İlk mezunlarda okul birincisi Ayten Kılıç, ikincisi Fatih Yiğit Arslantaş, üçüncüsü Salih Genç oldu.

İngiltere'de University of Warwickten kabul alan 12. sınıf öğrencisi Yağız Koçoğlu, "Bunları çalışmalarım sonucu, uzun uğraşlar sonucu elde etmiş olmak insana mutluluk veriyor. Sürecin devamı var. Önemli olan elde etmek değil, alacağım eğitimle neler yapacağım, hangi alanlarda kullanacağım. Şu anda onları düşünüyorum, çalışmalarım üzerine kafa yoruyorum." dedi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Lisesi, Aselsan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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