ASELSAN ve HAVELSAN'dan 68 milyon dolarlık sözleşme

Ekonomi

ASELSAN ile HAVELSAN arasında toplam tutarı 68 milyon dolar olan satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile HAVELSAN arasında, bir Asya - Pasifik ülkesinin son kullanıma yönelik radar ve dost-düşman tanıma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 68 milyon dolar olan satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.