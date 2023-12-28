Asgari Ücret 17 Bin 2 Lira Olarak Belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, net asgari ücret miktarının 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Buna göre asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 liraya yükseldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında dün 19.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı. Toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre; yeni yılda geçerli olacak asgari ücret miktarı yüzde 49 artış göstererek net 17 bin 2 lira oldu.

Yeni brüt asgari ücret 6 bin 588 lira artarak 13 bin 414 liradan 20 bin 2 liraya, net asgari ücret ise 5 bin 600 lira artarak 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseldi. Brüt asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi de eklendi. Bu durumda yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş olarak hesaplandı. - ANKARA