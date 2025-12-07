Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti

Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti
07.12.2025 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonların gözü bu cuma günü yapılacak Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısına çevrilmişken dikkat çeken bir anket sonucu paylaşıldı. Yüzlerce kişiye "Asgari ücret en az ne kadar olmalıdır?" sorusunun yöneltildiği ankette en az yüzde 50 artışla 33 bin 150 TL'ye çıkarılmasını isteyenlerin oranı AK Parti'de yüzde 66,2, CHP'de yüzde 85,3, MHP'de yüzde 68,6, İYİ Parti'de yüzde 77, DEM Parti'de yüzde 82,4 olarak kaydedildi.

MetroPOLL Araştırma'nın kasım ayı sonuçları, asgari ücret artışı konusunda toplumun büyük bölümünün aynı görüşte birleştiğini gösterdi. Ankete göre katılımcıların yüzde 74,5'i, siyasi parti ayrımı olmaksızın net asgari ücretin en az yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL'ye çıkarılması gerektiğini savundu. Bu talebe AK Parti seçmeninin yüzde 66'sı, CHP seçmeninin yüzde 85'i, MHP seçmeninin yüzde 68'i destek verdi.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ NE KADAR OLMALI?"

28 ilde tabakalı örnekleme yöntemiyle 15–21 Kasım 2025 tarihleri arasında bin 830 kişiyle yapılan araştırmada, "Asgari ücret en az ne kadar olmalıdır?" sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 74,5'i yüzde 50 zam yapılmasını isterken, yüzde 4,3'ü yüzde 10 zam, yüzde 4,4'ü ise yüzde 20 zam yapılmasını uygun buldu. Yıllık enflasyona denk gelen yüzde 33'lük artışı savunanların oranı yüzde 10,5 olarak ölçüldü; yüzde 6,3 ise görüş bildirmedi.

TABLO BENZERLİK GÖSTERDİ

Parti seçmenleri arasında da tablo benzerlik gösterdi. En az yüzde 50 artış isteyenlerin oranı AK Parti'de yüzde 66,2, CHP'de yüzde 85,3, MHP'de yüzde 68,6, İYİ Parti'de yüzde 77, DEM Parti'de yüzde 82,4 olarak kaydedildi.

Enflasyon oranında artışı savunanların oranı ise AK Parti seçmeninde yüzde 16,4, CHP'de 4,3, MHP'de 10,5, İYİ Parti'de 7,4, DEM Parti'de 4,6 olarak ölçüldü.

Ekonomi, Siyaset, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Oa343862! Oa343862!:
    AKP liler heryerden arpalandikkari için en az onlar istemiş 158 85 Yanıtla
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Sen git rakı iç. 56 132
    DarbeliMatkap DarbeliMatkap:
    Nerde akp li varsa ananı.... 31 108
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Darbeli her yerine darbe atayım,matkabın ucuna sürtün git. 40 7
    Doğan Kaya Doğan Kaya:
    Darbeli Matkap denen soytarı Yüce Türkiye Cumhuriyeti Milletide senin ananı s....n 37 8
    Haydar Ali Haydar Ali:
    Darbeli matkap en güzel cevabı vermişsin katılıyorum sana! tebrikler. 4 33
    DarbeliMatkap DarbeliMatkap:
    Doğan kaya üzülme senin ananıda s.keriz akpliler olarak 4 29
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Darbeli sus istersen batma daha, matkap kadar beynin yok it. 15 0
    DarbeliMatkap DarbeliMatkap:
    erdinç sana giren çıkan ne it in evladı 1 2
  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    yoksulluk sınırının 95 bin lira olduğu şu ülkede asgari ücretin bu kadar komik rakamlarda olması içler acısı değil mi ..Hırsızlığın arsızlığın bu kadar artmasının sebebi ekonomik şartlar değilmi zaten .. Bunlarının vebali çok ağır olacak baştakilere.. 171 19 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Halk ekonomi nedir bilmez. Ayaklar baş, başlar ayak mı olsun! Ekonomistlere bırakalım bu işi. Dibe vuran bir ekonomide yüzde 50 zam nedir? 26.400 TL iyidir. Eğer 33 bin olursa dolar 100 TL olur. Biraz dişimizi sıkalım. 25 138 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    inşallah 30-40 bin lira yaparda 22 bin veriyonuz millete gençler nasıl evlenicek 59 8
    mus.asell mus.asell:
    sen sıkmaya devam et fazla geliyorsa garibanlara ver mantığınıza beyninize tüküreyim sizin ben 57 7
    Erdal Baygar Erdal Baygar:
    Dişimi kaldı azımızda artık tüikin enflasyonu kadar bile vermiyor. Demedimi reis enflasyona ezdirmeyecegiz diye 30 4
    2025Nisre. 2025Nisre.:
    olmaz dolar ile asgarinin alakası yok zeki çocuk, devlet vergisyi. dursun 2 ay içinde enflasyon erir, isteseydi bu enflasyon uzamazdi bile, fakir bırak biat etsin. bak sanma nasıl biat ediyorsun 19 2
  • Bilgehan Göktürk Bilgehan Göktürk:
    Bu akp liler den mutlaka bu ülke kurtulmalı.Aksi halde bu ülkenin geleceği yok!! 107 44 Yanıtla
    DarbeliMatkap DarbeliMatkap:
    bu ülke sizin gibi soyu sopu belirsizlerden kurtulmalıdır bidon kafalı 8 47
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    23 senedir kaybetmediyse birşeyler olmuştur,benim patron ne kadar çok artarsa adam çıkarıyor maalesef. 17 28
  • 205622 205622:
    tm da siZ kimsiniz başınızda kral var n derse o manda yoğurdu Medine hurması varmı 55 32 Yanıtla
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Rakı yok sizin gibi. 27 51
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
Türkiye’den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı
İstanbul’da sağanak kabusu Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM’i kilitledi İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi
Arkadaşlarını darp edip çarşafla aşağı indiler Polis kıskıvrak yakaladı Arkadaşlarını darp edip çarşafla aşağı indiler! Polis kıskıvrak yakaladı
Ev değil gizli bir banka Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu Ev değil gizli bir banka! Arkeolojik kazılarda 90 kilo para bulundu
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi 17 saat sürecek İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
04:26
Trump’tan Netflix hamlesi Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
03:16
Darbe girişiminde sıcak gelişme 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 08:17:17. #7.11#
SON DAKİKA: Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.