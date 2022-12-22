Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, asgari ücret için rakam verdi - Son Dakika
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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, asgari ücret için rakam verdi

22.12.2022 11:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açıklanacağı duyurulan asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin olarak altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Memiş, "Kişisel tahminim 8000 bin lira civarında. 8100 olabilir ama ben 8000 olarak bunu kafama yerleştirdim" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen 3 toplantı sonrası milyonlarca insanın beklediği zam oranı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

"TAHMİNİM 8 BİN CİVARINDA OLACAĞI YÖNÜNDE"

Tüm ülkenin gözü yapılacak bu açıklamaya çevrilmişken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de dikkat çeken bir tahmin geldi. Memiş, konuyla ilgili açıklamasında "Bugün asgari ücret açıklanacak, kişisel tahminim 8.000 lira civarında. 8.100 olabilir ama ben 8.000 olarak bunu kafama yerleştirdim. 9000 lira isteyeceğiz diyenler olacaktır, işverene maliyete baktığımızda olumlu karşılığı olacağını tahmin etmiyorum. Hem EYT var hem asgari ücret var. Bu dengeler nasıl sağlanacak, devletin işi oldukça zor ama bir şekilde üzerinden kalkacaklar" dedi.

"HER İKİ TARAF DA MUTLU DEĞİL"

Açıklamasının devamında vatandaşın alım gücünün düştüğüne işaret eden Memiş, "Asgari ücret zammını 8 bin lira alacak olanlar da hayat pahalılığını istemiyorlar. Alım gücü azalmış. Bunu alıp da apartmanlar, evler almayacak. Alım gücüyle alakalı. Geçimini sağlayacak insanlar. Her iki taraf da mutlu değil" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Ekonomi Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, asgari ücret için rakam verdi - Son Dakika


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