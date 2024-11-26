Asgari Ücret Görüşmeleri Aralık Ayında Başlıyor

Ekonomi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. Işıkhan, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" ifadelerini kullandı.