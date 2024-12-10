Asgari Ücret İçin Toplantı Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret İçin Toplantı Başlıyor

Asgari Ücret İçin Toplantı Başlıyor

Bakan Işıkhan, asgari ücret sürecinin detaylarını Aralık'ta açıklayacaklarını belirtti.

10.12.2024 16:14
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret sürecine ilişkin, "Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken. Mutlaka aralık ayının sonuna geldiğimizde bir rakam olacak. Onu da tespit komisyonumuz nihai kararı verdiğinde aziz milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 16.00'da toplanıyor. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Burada daha önce ifade ettiğimiz gibi hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu. Çalışmalara başlayacağız, hayırlı olur inşallah" açıklamasında bulundu.

"Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken"

Bakan Işıkhan, asgari ücrete yapılacak muhtemel yüzde 25 zammı nasıl değerlendirdikleri sorusuna, "Rakamlar üzerine konuşmak şu anda çok erken. Mutlaka aralık ayının sonuna geldiğimizde bir rakam olacak. Onu da tespit komisyonumuz nihai kararı verdiğinde aziz milletimizin hizmetine sunacağız. Bir 'Bismillah' diyelim" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğu çok önem veriyoruz"

Asgari ücret sürecine ilişkin konuşan Işıkhan, "Daha önce başarıyla sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık çünkü iletişimi kuruyoruz. Hem işçi hem işveren hem de işveren temsilcisi olarak bizler bu iletişimi inşallah sürdüreceğiz çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğu çok önem veriyoruz. Sosyal diyalogla çözemeyeceğiniz, Türkiye'nin çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını da özellikle vurgulamak istedim. Cumhurbaşkanımız il toplantısında asgari ücret ve sabit gelirlilerle ilgili değerlendirmelerini ifade etti. Mutlaka dikkate alacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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