Asgari Ücret Komisyonu İkinci Toplantısını Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Komisyonu İkinci Toplantısını Yapacak

Asgari Ücret Komisyonu İkinci Toplantısını Yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 16 Aralık'ta ikinci kez toplanarak ücret belirleme sürecine devam edecek.

11.12.2024 10:48
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 10 Aralıkta gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısı için 16 Aralık'ta tekrar bir araya gelecek.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren Asgari ücret 2025 zammı için süreç 10 Aralık itibariyle başladı. Bakan Işıkhan'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında 1 saat sürdü.

Komisyonda, İşveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık ederken, işçi tarafına ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Başkanlık etti. Ayrıca 5 kişilik işçi heyetinde bu yıl yine aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları taşeron işçisi Durmuş Öztürk, basın mensubu Sezer Özseven olmak üzere 4 işçi yer aldı.

Toplantıda bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Işıkhan, işçilerin Türkiye'nin yükselen gücünün lokomotifi olduğunu ve işverenlerin ise bu gücün yolunu açan ve istihdam sağlayan aktörler olduğunu belirterek, "Birlikte, yan yana yürüyerek; üretim çarklarını döndürerek; ekonomimizin dinamiklerini güçlü tutarak bugünlere geldik. İşte bu nedenle, bu toplantılar sadece bir ücret belirleme meselesi değil, emeğin ve sermayenin birlikte güçlendiği bir dengeyi kurma çabasıdır" mesajını verdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise, asgari ücretin makul bir ücret üzerinde oy birliğiyle tespit edilmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Ağar, toplantıda sunumlarını gerçekleştirdiklerini fakat herhangi bir rakam konuşulmadığını da sözlerine ekledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısında ikinci toplantının tarihi de netleştirildi. Bu çerçevede, işçi işveren ve hükümet temsilcileri 16 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı için tekrar bir araya gelecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Komisyonu İkinci Toplantısını Yapacak - Son Dakika

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