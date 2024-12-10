İşte yeni asgari ücret için en güçlü senaryolar - Son Dakika
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Ekonomi

İşte yeni asgari ücret için en güçlü senaryolar

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün saat 16.00'da gerçekleştirecek. Mevcut veriler ışığında 2025 yılı için en güçlü asgari ücret hesaplamaları ortaya çıktı.

10.12.2024 10:04
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak en düşük ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak.
Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı bugün saat 16.00'da başlayacak. Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkileyecek.

KOMİSYONDA 4 İŞÇİ DE YER ALACAK

Asgari ücreti yasa gereği; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yaparken, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl yine 4 işçi yer alacak. İşçilerden Selma Sayın aşçı, Nihan Koçak kuaför, Durmuş Öztürk Karayolları taşeron işçisi, Sezer Öztürk ise basın mensubu olarak komisyonda bulunacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.

ASGARİ ÜCRETTE MUHTEMEL ZAM ORANLARI

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İşte yeni asgari ücret için en güçlü senaryolar - Son Dakika

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