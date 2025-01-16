Asgari Ücret Sorunları Gündemde - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Sorunları Gündemde

Asgari Ücret Sorunları Gündemde

HAK-İŞ Başkanı Arslan, asgari ücretin belirlenmesindeki sorunlara dikkat çekti, geçim ücreti olarak değerlendirildiğini vurguladı.

16.01.2025 15:50
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin hem bugün geldiği noktada hem de tespit edilmesi noktasında ciddi sorunlar olduğunu belirterek, "Ülkemizde asgari ücretin belirlenmesi aşamasında da sorunlar var. Asgari ücretle çalışanlar aldıkları ücreti asgari olarak değil, geçim ücreti olarak görüyorlar" dedi.

HAK-İŞ Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret eden Genel Başkan Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre 2024 yılında çalışanların yarısının asgari ücretli olduğunu hatırlattı. Yeni belirlenen asgari ücretin ve emekli maaşlarındaki artışın azlığından yakınan Arslan, "Birçok kesimde çalışanlar asgari ücretli çalışıyor. İşverenlerin kendisi için olmazsa olmaz elemanlar dışındaki herkes asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret vergi dışı kaldığı için çalışanlarını asgari ücretten gösteriyor, fazla ödemelerini de elden ödüyor. Böylelikle hem kayıt dışına teşvik ediyorlar hem de vergi kaçırıyorlar" dedi.

"Asgari ücretin tespit edilmesinde ciddi sorunlar var"

Asgari ücretin hem bugün geldiği noktada hem de tespit edilmesi noktasında ciddi sorunların olduğuna vurgu yapan Arslan, "HAK-İŞ kuruluşundan bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itiraz ediyor. Bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücret çıkmaz diyoruz. Çünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye'nin en büyük işvereni ve Türkiye'nin en büyük işçi sendikasının temsilcileri bulunuyor. Hükümet işveren ve işçi kesimi beşer kişi ile temsil ediliyor. Hükümet iş verenler ile iş birliği yaptığı anda asgari ücret bitmiş oluyor. Dolayısıyla çalışanların geçim ücretini belirlediğimiz asgari ücretin belirlenmesi aşamasında ciddi bir sorun var. Antidemokratik değil, kapsayıcı değil, katılımcı değil. Asgari ücret gibi temel konular uzlaşmayla çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

"Emekli maaşı ile asgari ücret arasında 8 bin TL fark var"

Asgari ücret ile emekli maaşı arasında 8 bin liralık farkın olduğunu söyleyen Arslan, "Bu durumun kabul edilebilir bir durum değil. Hem memur ücretlerindeki artışlar, emeklilere verilen artışlar, asgari ücretliye verilen enflasyon altındaki artışlar çalışanları büyük bir hayal kırıklığına itti. Bu hayal kırıklıklarının giderilmesi konusunda yine de vakit geçmiş değil. En kısa zamanda bu konuların düzeltilmesi için yeni bir çalışmaya ihtiyacımız var" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Sorunları Gündemde - Son Dakika

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