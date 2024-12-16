Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya işçi ve işveren temsilcileri katıldı.

16.12.2024 16:08
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ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.30'da ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Komisyonda, TÜRK-İŞ heyetine Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK heyetine Genel Sekreter Akansel Koç, hükümet heyetine ise Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: DHA

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