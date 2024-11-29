Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısını 10 Aralık'ta Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısını 10 Aralık'ta Yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 10 Aralık'ta gerçekleşeceğini açıkladı.

29.11.2024 14:13
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ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakımını belirlemek üzere ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta toplanacak. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek. Komisyonun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 10 Aralık'ta gerçekleşecek.

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı 4 toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısını 10 Aralık'ta Yapacak - Son Dakika

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