Asgari Ücret Tespiti İkinci Toplantı - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Tespiti İkinci Toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 için asgari ücret belirleme çalışmalarına ikinci toplantıyla başladı.

16.12.2024 14:51
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısına başladı.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında süreç devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık tarihinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.30'da ikinci kez bir araya geldi.

Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında toplanan ikinci toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK heyetlerinin temsil etti. Komisyonda, bir önceki toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetine; TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Başkanlık ederken, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.

Pazarlık sürecinin başlaması öngörülüyor

İşçi ve işveren taraflarının görüşlerini dile getirdikleri ilk toplantının ardından ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Ekonomik verilerin paylaşılmasının ardından ise asgari ücret için pazarlık sürecinin başlaması öngörülüyor.

Mevcut asgari ücret ne kadar

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Asgari ücrette muhtemel zam oranları

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

"Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tespiti İkinci Toplantı - Son Dakika

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