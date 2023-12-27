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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı görüşmeye davet etti.

27.12.2023 - 11:32,  Güncelleme: 11:56
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Asgari ücrette 2024 yılı için zam görüşmesi bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti.

ASGARİ ÜCRETTE KRİTİK SAAT BELLİ OLDU

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili geri sayıma geçildi. Asgari ücrete ilişkin kritik görüşme saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki tarafları arayarak davet etti. İşçi, işveren tarafı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıda yer alacak.

ERDOĞAN KAMERALAR KARŞISINA GEÇEBİLİR

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da! Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti

31 ARALIK SONUNA KADAR BELİRLENMESİ GEREKİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

IŞIKHAN: HAFTA İÇİ AÇIKLARIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin dün açıklama yaptı. Işıkhan şunları söyledi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor. Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan\'ı davet etti
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti - Son Dakika
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