Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti - Son Dakika
Üye Girişi

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti

20.06.2023 13:14

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında yeni asgari ücret yüzde 34 artışla net 11.402 TL olarak belirlendi. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli aylığı, GSS primi gibi diğer maaşlar da artış gösterdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bu sabah 3. toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artışla net 11.402 TL olarak duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ücretin tarafların uzlaşısıyla belirlendiğini ve asgari ücrete kamu desteği de 400 TL'den 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI 5 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Bu gelişmenin ardından gözler asgari ücrete gelen zam oranı kadar değişecek olan maaşlara çevrildi. İşte yeni işsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı ve çok daha fazlasına ait detaylar.

  • Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zam sonrasında en düşük 3.972 TL olan işsizlik maaşı, 5.3625 TL'ye yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı 10.731 lira olacak.
  • Asgari ücretlinin kıdem tazminatı, 10 bin TL düzeyinden 13.414 liraya yükseldi.
  • 65 yaş aylığı 2.604 TL'den 3.490 liraya yükseldi.
  • Engelli aylığı 40-69 oranında engelliler için 1.738 TL seviyesinden 2.330'a çıktı. Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3.497 lira oldu.
  • SGK, Genel Sağlık Sigortası primi 402,4 TL'ye yükseldi.
  • Doğum ve askerlik borçlanmasında 1 Temmuz'dan itibaren en düşük prim günlük 143 lira, en yüksek de 930 oldu.
  • Asgari ücretliler yüzde 34.04 zammın ardından ayakta tedavide günlük 299.5 lira, yatarak tedavide ise 224.7 TL ödeme yapılacak.
  • Lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari zammıyla değişti. Staj ücreti artık 3.420 lira olacak.

İşte kalem kalem tüm maaşlar:

YORUMLAR (10)
  • Mesut Biner: Yukari daki bazı şükürsüzlere yaziyorum size 50 de verse yetmez kardeşim bunu biliyorum ben reise oy verdim bekama sahip çıktım verdiği zama da bir asgari ücretli olarak razıyım insan oğlunu memnun etmek çok zor çünkü insan oğlu nankör kardeşlm nankör Cevap Yaz 18 37 Yayından Kaldır
  • Bayram erdogan: Başımızdaki olduğu sürece ülke kötüye gitmeye devam edecek, bakalım nereye kadar Cevap Yaz 24 18 Yayından Kaldır
  • Cemal Hekim: Ev sahibi hemen kirayı arttırdı zamı daha görmeden puff hayal oldu ne anladım bu işten Cevap Yaz 30 3 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
İşverene asgari ücret desteği 500 TL'ye yükseldi İşverene asgari ücret desteği 500 TL'ye yükseldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Asgari Ücrete Yeni Zam Belli Oldu: 11 Bin 402 TL
13:34 Türk-İş Başkanı Atalay'dan "Asgari ücret 500 doların altında kaldı" diyen muhabire: Allah kolaylık versin
13:27 İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişinin öldürülmesi: Şüpheli 30 saatlik nöbet sonrası yakalandı
13:24 İzmir'de 4 kişiyi parçalayıp derin dondurucuya koyan katil zanlısı, geçmişte kasaplık yapmış
13:12 Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllığına el sıkıştı
13:07 Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
13:00 Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti
12:56 Asgari zammıyla birlikte hepsi değişti! İşte yeni işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm kalemler
12:52 Kaan Yıldırım, sahnede şarkı söyleyen sevgilisi Pınar Deniz'den gözlerini alamadı
12:47 Oyuncu Pınar Deniz sahnede şarkı söyledi, sevgilisi Kaan Yıldırım gözlerini alamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 13:56:56. #1.13#
SON DAKİKA: Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement