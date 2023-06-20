Asgari Ücret Yüzde 34 Artışla 11 Bin 402 Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Asgari Ücret Yüzde 34 Artışla 11 Bin 402 Liraya Yükseldi

Asgari Ücret Yüzde 34 Artışla 11 Bin 402 Liraya Yükseldi

20.06.2023 23:17

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı üçüncü toplantıda belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası asgari ücreti 11 bin liradan 11 bin 400 lira seviyelerine yükselttiğini söyledi. Atalay, zammın belli olmasından bir gün önce Erdoğan'la görüşmüştü. Atalay, asgari ücretin yeterli olmadığını ancak ülke şartlarında başlangıç ücreti olduğunu belirtti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı üçüncü toplantıda belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi. Zammın belli olmasından bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, katıldığı canlı yayında toplantının perde arkasını anlattı. Atalay, Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası asgari ücreti 11 bin liradan 11 bin 400 lira seviyelerine yükselttiğini söyledi.

Atalay konu hakkında şunları söyledi:

"Gelinen teklif 11 bin liraydı. 'Ben 11 bin liraya gelmem' dedim. Cumhurbaşkanımızdan randevu istedim. AK Parti Genel Merkezi'ne gittim. Durumu anlattım. Bu ara zam ikinci oluyor. Geçen sene Temmuz'da yüzde 30 verdiler. Aralık'ta masada yoktum. Cumhurbaşkanımıza anlattım.

"TAM DOĞRUYU YAPTIM"

Bugün oraya gitmekle 11 bin seviyesine çektiğimiz asgari ücreti, sayın Cumhurbaşkanımıza giderek 11 bin 400 seviyesine getirdim. Bunu komisyonla konuştum. Tam doğruyu yaptım. Bu para yeterli mi değil, ama bugünün şartlarında başlangıç ücreti.

"BEDELİNİ BEN ÖDÜYORUM"

Bu parayı işveren veriyor. Büyük firmalarda problem yok. Ama bunun 3 kişi, 2 kişi, 5 kişi çalışan yerler. Terzi, kuaför. Şimdi 'Bana 3 kişinin maliyeti 50 bin lira, bunu ödeyemem' diyor. Ben dolar üzerinden konuşmam, TL ile konuşurum. Ben inanmadığım, kafama yatmayan hiçbir işi yapmam. Yönetimle, komisyonla, Başkanlar Kurulu'nda, işçiyle konuşurum. Türk İş'te ali kıran baş kesen değilim. Başkanlar Kurulu ne derse onu yaparım. Bu insanlar bana üye değil. 81 ilde olan insanlar. Kanun değişmeli, biz burada olmamalıyız. Bedelini ben ödüyorum.

"MASAYA 5 TANE ASGARİ ÜCRETLİ OTURSUN"

Ben Bayburt'taki manavla mı grev yapacağım? Grevi üyenle yaparsın. Üyen olmayan adamla yapamazsın ki. Biz burada kamu görevi gibi iş yapıyoruz. Gelsin masada 5 tane asgari ücretli otursun, ben orada oturmayayım. Sayın Cumhurbaşkanımızla pazarlık falan yapmadım. Sayın Bakan 500 dolara karşılık gelecek rakam olsun demişti. Bugün 16-17 dolar eksik bir tablo oldu. Geldiğimiz noktada 483 dolar oldu. Yarın faiz indiği zaman 500 dolar olacak. Yani söylenene yakın anlaşma olmuş. Bu rakam yeterli mi, değil, mükemmel mi, değil, davul zurna çalınır mı değil. Ama ülke şartlarında bu başlangıç ücreti. Dolar üzerinden asgari ücret görüşmeleri başladığından bu yana en yüksek rakam bu. Yeterli mi, tabii ki değil."

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Kılıçdaroğlu, asgari ücret zammını eleştirdi, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay cevap verdi Kılıçdaroğlu, asgari ücret zammını eleştirdi, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay cevap verdi Türk-İş Başkanı Atalay'dan 'Asgari ücret 500 doların altında kaldı' diyen muhabire yanıt: Allah kolaylık versin Türk-İş Başkanı Atalay'dan 'Asgari ücret 500 doların altında kaldı' diyen muhabire yanıt: Allah kolaylık versin

Ergün Atalay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Yüzde 34 Artışla 11 Bin 402 Liraya Yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari Ücret Yüzde 34 Artışla 11 Bin 402 Liraya Yükseldi - Son Dakika
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