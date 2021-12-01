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Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi - Son Dakika

Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi

01.12.2021 15:26
Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi

Asgari ücret görüşmelerinde işçi, işveren ve hükümet kanadından yapılan yeni açıklamalar milyonları heyecanlandırdı. Enflasyonun üzerinde bir zam ve vergilerin azaltılması konusunda mutabık kalındığı belirtilirken, bu ifadeler zamma ilişkin ipucu da verdi. Enflasyonun üzerinde bir zam yapılması ve vergilerin kaldırılmasıyla net asgari ücretin 4 bin liralara çıkacağı düşünülüyor.

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için komisyon bir araya geldi. Görüşmelerde enflasyon kritik bir öneme sahip. Enflasyonun üzerinde bir zam yapılması ve asgari ücretten verginin kaldırılması bekleniyor. Bu tezi işçi, işveren ve hükümet kanadı da yaptığı açıklamalarla destekliyor.

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞANI KORUYACAK BİR ÜCRET BELİRLEYECEĞİZ

Komisyonda yapılan açıklamalarda bu detayı destekler nitelikte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmanın karşısında çalışanı koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TİSK: VERGİ VE PRİM YÜKLERİNİN AZALTILMASINI TALEP EDİYORUZ

İşveren temsilcisi TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da "Asgari ücret tespitinde; kayıt dışılığın dikkate alınmasını, istihdamın korunması sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da devam etmesini, istihdamı koruyacak adımlar atılmasını, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ: VERGİLERİN İNDİRİLMESİNDE MUTABIKIZ

İşçi temsilcisi Türk-İş Genel Sekteri Nazmi Irgat ise "İlk defa işveren, işçi ve hükümet ortak bir noktaya geldi. Enflasyon üzerinde bir artışın olmasını taraflar kabul ediyor. Bundan memnunuz. İlk defa vergi oranlarının indirilmesinde de mutabıkız. Yüzde 20-30'ların çalışanlar için adil vergi sistemi olmadığını kabul ediyoruz. Asgari ücretten vergi alınmaması kadar insani olacak bir şey düşünemiyoruz. En az ücretten vergi alınmasının sonu gelmesi gerekir. Umuyorum bu düzenlemeyle bu sorun çözülecek."

4 BİN LİRA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

İşçi, işveren ve hükümet kanadından yapılan açıklamalar, asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir zam yapılması ve vergilerin kaldırılmasını destekliyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19,31. Bu rakamın üstüne refah payı da eklenecek. Zammın yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Son dönemde alım gücünün düşmesi yüzde 30'luk zammı daha da güçlendiriyor. Yüzde 30'luk zamma göre net asgari ücret, 3 bin 673 lira olacak. Vergi kesintilerinin de indirilmesiyle bu ücretin 4 bin lira civarına yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi - Son Dakika
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