Asgari ücrette zam beklentisi en az yüzde 50! Gerçekleşirse maaşlar 8 bin 250 TL'ye çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Asgari ücrette zam beklentisi en az yüzde 50! Gerçekleşirse maaşlar 8 bin 250 TL'ye çıkacak

12.11.2022 20:54
Asgari ücrette zam beklentisi en az yüzde 50! Gerçekleşirse maaşlar 8 bin 250 TL'ye çıkacak

Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken, milyonlar da yapılacak artışı heyecanla bekliyor. Bu yıl geçen seneye göre enflasyonun daha yüksek seyretmesi, asgari ücrette en az yüzde 50 zam beklentisi oluşturdu. Eğer artış bu oranda gerçekleşirse asgari ücret 2023'te 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

Asgari ücrette zam pazarlığına sayılı günler kaldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında görüşmelere başlayacak. Komisyon toplamda 4 kez bir araya geldikten sonra nihai kararını ay sonunda açıklayacak.

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümet kanadından gelen açıklamalarda asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde.

2022'DE ZAM YÜZDE 90'I AŞTI

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

EN AZ YÜZDE 50 ZAM BEKLENTİSİ

Bu yıl enflasyonun daha yüksek seyretmesi nedeniyle asgari ücrete en az yüzde 50 oranında zam bekleniyor. Eğer artış bu oranda gerçekleşirse asgari ücret 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

YORUMLAR
500
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan, 'asgari ücret' değerlendirmesi DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan, 'asgari ücret' değerlendirmesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: 14 bin TL yapacağız Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: 14 bin TL yapacağız

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette zam beklentisi en az yüzde 50! Gerçekleşirse maaşlar 8 bin 250 TL'ye çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
20:18 İBB Başkanı İmamoğlu, İmamoğlu Belediyesi'nin önünde fotoğraf çektirdi: O benim çocukluk hayalim
20:16 Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu: Bu mağlubiyeti bizim yaşatmamız ayrı bir haz
19:42 Jorge Jesus, Giresunspor mağlubiyetini yorumladı: Bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor
19:18 Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilki yaşadı
19:01 Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi
18:57 Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına moralsiz girdi! 10 kişi kalan Kanarya, Giresunspor'a kaybetti
18:52 Zirvede kritik maç! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:41 Camide içki ve sigara içti, Kur'an-ı Kerim'i tekmeledi! Saygısız şahıs, yakalanarak gözaltına alındı
18:44 Evliliğini Instagram'dan duyurdu! Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi
18:22 Selahattin Demirtaş, gece yarısı apar topar Diyarbakır'a götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2022 20:59:29. #1.13#
SON DAKİKA: Asgari ücrette zam beklentisi en az yüzde 50! Gerçekleşirse maaşlar 8 bin 250 TL'ye çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement