Bakan Vedat Bilgin kamuoyunda geniş yankı uyandıran sendika sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
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Bakan Vedat Bilgin kamuoyunda geniş yankı uyandıran sendika sözlerine açıklık getirdi

26.12.2022 16:44

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti belirlerken sendikalarla görüştüğünü söyleyerek, "8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz o kadar zor durumda kalırız dediler" sözlerine açıklık getirdi. Bilgin, "8 bin liranın üzerine çıkmayın talebi gelmedi, yaptığımız araştırmalarda küçük yerlerde örgütlenmiş bazı sendikalardan böyle bir talep geldi" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti belirlenmeden önce sendikalarla görüştüklerini söyleyerek "Bana gelen en önemli şey; 'Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız' dediler. 'Neden' dedim, 'Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, toplu sözleşmeyi etkiler' dediler" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN BİLGİN'İN "SENDİKALAR İSTEMEDİ" ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATTI

Bakan Bilgin'in asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili olarak sarf ettiği "Sendikalar asgari ücretin 8 binin çok üzerinde olmasını istemedi" sözleri ise kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştı.

KATILDIĞI PROGRAMDA SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Bugün katıldığı bir televizyon programında gündem olan sözlerine açıklık getirmesi istenen Bakan Bilgin,"İşçi Konfederasyonlarından 8 bin TL'nin üzerine çıkmayın talebi gelmedi, yaptığımız araştırmalarda küçük yerlerde örgütlenmiş bazı sendikalardan böyle bir talep geldi" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK SENDİKALAR BUNDAN ENDİŞE EDİYOR"

Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü; "Küçük sendikalar neden bundan endişe ediyor. O araştırmaların sonuçlarını analiz ettiğimizde görüyoruz bunları. Bir, diyorlar ki biz zaten buralarda zor örgütlendik. İki, çok yüksek toplu sözleşmeler yapamadık, asgari ücret yükselince onun altında kalıyor."

YORUMLAR (3)
  • Mehmet Aydın: Çalışma Bakanın senin yapman gereken basın toplantısı yapıp tüm gerçekliği ile acı tabloyu açıklayıp istifa etmek Sosyal medyadan istifa etme ayıp edersin Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Hüseyin özer : Yav bir kerede çark etmeyin arkadaş, kim bilir nerden baskı yedin kıvırıyorsun. Basbaya sendikalar 8000 binin üzerine çıkma dediler dedin yani. Cevap Yaz 30 2 Yayından Kaldır
  • Ayhan AYDINLIK: E be kardeşim şunu sormazlarmı "Küçük sendikaların (çalışan sayısının az olduğu) sözümü geçiyor yoksa "Büyük sendikaların" (çalışanı daha fazla olan) mı sözü geçiyor. Yani sonuç: Az kişinin sözü geçer, büyük çoğunluğun sözü geçmez. Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Bakan Vedat Bilgin kamuoyunda geniş yankı uyandıran sendika sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika


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