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Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu - Son Dakika

Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu

20.11.2021 11:11

Asgari ücrette zam görüşmelerinde enflasyon belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu en enflasyon beklentisi yüzde 19.31. Bu rakamın üstüne 6-7 puanlık refah payı da eklenince zammın en az yüzde 25 olması bekleniyor. Ancak beklenti yüzde 30-35'e kadar yükseliyor. Yüzde 25'lik zamma göre net asgari ücret 3.532 TL'ye, yüzde 30'luk zamma göre 3.673 TL'ye, yüzde 35'lik zamma göre ise 3.813 TL'ye çıkması bekleniyor.

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Komisyon 4 toplantı yaptıktan sonra ay sonunda nihai kararını açıklayacak.

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Zam görüşmelerine kısa bir süre kala asgari ücrette beklenti ise her geçen gün daha da yükseliyor. Son dönemde artan enflasyon asgari ücret zammında kritik öneme sahip. Hükümet ve AK Parti kanadından yapılan açıklamalarda zammın enflasyonun altında olmayacağı yönünde.

YÜZDE 25-35 ARASINDA BİR ZAM BEKLENİYOR

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 19.31 olarak açıkladı. Bu rakamın üstüne 6-7 baz puanlık refah payının da eklenmesi bekleniyor. Böylece zammın en az yüzde 25 olması bekleniyor. Ancak beklenti yüzde 30-35'e kadar yükseliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zamma göre, 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye net asgari ücret ise 3.532 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 30'luk zamma göre ise brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 35'lik zamma göre ise net asgari ücretin 3.813 TL'ye, brüt asgari ücretin ise 4.828 TL'ye çıkması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

İş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanun kapsamında olsun olmasın her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile tüm iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenir.

İlk toplantıya 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu katılacak. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu - Son Dakika
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