Asgari Ücrette Yüzde 30 Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücrette Yüzde 30 Artış

ATO Başkanı Baran, yeni asgari ücretin sürdürülebilir olduğunu belirtti ve enflasyona dikkat çekti.

25.12.2024 12:17
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükseltilmesi, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından sürdürülebilir ve dengede bir rakam olmuştur" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, asgari ücretteki artışı değerlendirdi. Baran, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Asgari ücretin yüzde 30 artışla, 22 bin 104 liraya yükseltilmesi, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından sürdürülebilir ve dengede bir rakam olmuştur. Bugün yaşadığımız sorunların ve alım gücü kaybının esas sorumlusunun yüksek enflasyon olduğu gerçeğini, aynı durumun işveren açısından da yatırım ve üretimin önünde engel teşkil ettiğini unutmamamız gerekiyor. Bu açıdan işveren desteğinin de, 700 TL'den 1.000 TL'ye yükseltilmesi önemli ve kıymetlidir. Bu adımların bizi en kısa sürede enflasyon baskısından kurtarmasını, faiz indiriminin önünü açmasını temenni ediyor, yeni asgari ücretin işçi ve işverenler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücrette Yüzde 30 Artış - Son Dakika

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