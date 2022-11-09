İşverenlerle bir araya gelen Bakan Bilgin, asgari ücret zammı ve EYT konularını görüştü - Son Dakika
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İşverenlerle bir araya gelen Bakan Bilgin, asgari ücret zammı ve EYT konularını görüştü

09.11.2022 17:46

Asgari ücrette zam görüşmelerine kısa süre kalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren tarafını temsil eden TİSK'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen toplantıda asgari ücret zammı ve EYT konuları masaya yatırıldı.

Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bilgin, zam pazarlığına kısa süre kala, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) ziyaret etti. Görüşmede milyonları ilgilendiren EYT ve asgari ücret konusu ele alındı.

TİSK'TEN AÇIKLAMA

Ziyarete ilişkin TİSK'in sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. TİSK, toplantıda görüşülen asgari ücret ve EYT konusunda konfederasyon olarak görüş ve önerileri aktardığını duyurdu.

TİSK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Özgür Burak Akkol, Konfederasyonumuzun ve üye sendikalarımızın Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreterler yer aldı. Toplantıda EYT, asgari ücret ve çalışma hayatındaki güncel konular ele alınarak Konfederasyonumuzun görüş ve önerileri aktarıldı."

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hükümet, işveren ve işçi kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında bir araya gelecek. Komisyon 4 kez toplandıktan sonra aralık ayının son haftasında nihai kararını açıklayacak.

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Son Dakika Ekonomi İşverenlerle bir araya gelen Bakan Bilgin, asgari ücret zammı ve EYT konularını görüştü - Son Dakika


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