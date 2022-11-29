Asgari ücret zammı için heyecanlandıran öneri: Enflasyonun üzerinde bir artış olabilir - Son Dakika
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Asgari ücret zammı için heyecanlandıran öneri: Enflasyonun üzerinde bir artış olabilir

29.11.2022 23:24

Asgari ücrette zam pazarlığına sayılı günler kalırken işverenin çalışanı enflasyona karşı korumak zorunda olduğunu belirten Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan, "Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir" şeklinde konuştu.

Asgari ücret için zam pazarlığında geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık Perşembe günü Türk-İş ve TİSK ile bir araya gelip Asgari Ücret Tespit Komisyonu için takvimi belirleyecek.

PATRONLARDAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÖNERİSİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında görüşmelere başlayacak. Komisyon toplamda 4 kez bir araya geldikten sonra nihai kararını ay sonunda açıklayacak. Pazarlıklara sayılı günler kala Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) dikkat çeken bir açıklama geldi. Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda" dedi.

"50 YIL ÖNCE UZAK DOĞU'NUN STRATEJİSİYDİ"

Mevcut ekonomi politikalarını eleştiren Turan, "Düşük TL ve ucuz iş gücü ile Türkiye'nin rekabet gücünün sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum. Bu, 50 yıl önce Uzak Doğu'nun stratejisiydi. Rekabetçi kur ucuz, iş gücüyle ihracatı büyütmek. Bunları yaptığınızda 5-6 ay nefes alıyorsunuz ama sürdürülebilir hale getiremiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANA ERİŞİMİ RAHAT OLMALI"

2022'de şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacının arttığını ve geçen yıl 100 bin dolar sermayesi olan bir şirketin günümüzde 400 bin dolara ihtiyacı olduğunu söyleyen Turan, "Reel sektörün finansmana erişimi rahat olmalı. Son dönemde finansmana erişim ihracatçı firmalar dışında çok kolay değil. Şirketler için kredi limitlerinin artması gerek" diye konuştu.

YORUMLAR
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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammı için heyecanlandıran öneri: Enflasyonun üzerinde bir artış olabilir - Son Dakika


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