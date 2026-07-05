Aşırı Yağışlar Bal Verimini Olumsuz Etkiliyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkan Yardımcısı Kazım Doğan, aşırı yağışların bal veriminde kayıplara neden olduğunu belirterek, "İklim değişikliğine uyumlu bilimsel çalışmaların artırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve üreticilerimizin meteorolojik veriler doğrultusunda desteklenmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Doğan, AA muhabirine, 2026 üretim sezonunda ülke genelinde uzun süreli ve mevsim normallerinin üzerindeki yağışların, arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

İklim değişikliğinin sektör üzerindeki etkilerinin, her geçen yıl daha belirgin hale geldiğine işaret eden Doğan, Akdeniz Bölgesi'nde şubat, mart ve nisan aylarında görülen yoğun yağışların, erken başlayan arıcılık faaliyetlerini aksattığını dile getirdi.

Doğan, Doğu Anadolu ile İç Anadolu bölgelerinde ise nisan, mayıs ve haziranda etkili olan uzun süreli yağışların, üretim sezonunun en kritik dönemlerinde arıların yeterli uçuş yapmasını engellediğine dikkati çekti.

"Bal veriminde önemli kayıplar yaşandı"

Üretim sezonunda farklı bölgelerde ve dönemlerde aşırı yağışlar nedeniyle yayla ve kır florasında nektar akışının zayıfladığını anlatan Doğan, "Kolonilerin gelişimi yavaşlamış, bal veriminde önemli kayıplar yaşanmıştır. Üreticilerimiz, hem ürün kaybı yaşamış hem de artan bakım ve besleme maliyetleriyle karşı karşıya kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Doğan, bal arılarının günlük faaliyetlerinin yalnız koloni gücüyle değil hava koşullarıyla da doğrudan ilişkili olduğunun altını çizerek, rüzgar, yağış ve sıcaklık gibi meteorolojik faktörlerin, nektar toplama performansını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer aldığını vurguladı.

Arıların nektar ve polen toplamak için uygun hava koşullarına ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Doğan, uzun süre devam eden yağışlar sırasında arıların kovandan çıkamadığını, çıkanların ise yeterli verim sağlayamadığını anlattı.

Uçuş süresinin azalmasının, doğrudan koloni gelişimini ve bal üretimini olumsuz etkilediğine işaret eden Doğan, kuvvetli rüzgarların da arıların uçuşunu zorlaştırmasının yanında, bitkilerin nektar salgısını da azalttığını söyledi.

"Tedbirler, üretim kayıplarının azaltılmasına katkı sağlar"

Doğan, günlerce devam eden yağışlarda güneşlenme süresinin azalmasıyla, nektarın şeker oranının önemli ölçüde düştüğüne dikkati çekti.

"Açık nektar bezine sahip bitkilerde yağmur, nektarı çiçekten uzaklaştırır, bu nedenle arılar yeterli besin bulamaz ve bal verimi düşer." diyen Doğan, şunları kaydetti:

"Arıcılık, tamamen doğaya bağlı bir üretim faaliyetidir. İklim değişikliğinin etkileri yalnızca bal üretimini değil kolonilerin sağlığını, bitkilerin çiçeklenme dönemlerini ve nektar akışını da değiştiriyor. İklim değişikliğine uyum sağlayacak bilimsel çalışmaların artırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve üreticilerimizin meteorolojik veriler doğrultusunda desteklenmesi büyük önem taşıyor."

Üreticilere de tavsiyelerde bulunan Doğan, arılıkların rüzgardan korunaklı alanlara kurulmasının, uzun süreli yağış dönemlerinde kolonilerin düzenli kontrol edilmesinin, yeterli besin stoklarının takip edilmesinin ve gerektiğinde destek beslemesi yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Doğan, iklim kaynaklı risklerin arttığı dönemlerde üreticilerin meteorolojik tahminleri yakından izlemeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Doğru planlama ve zamanında alınacak tedbirler, olası üretim kayıplarının azaltılmasına katkı sağlar." dedi.