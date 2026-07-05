Aşırı Yağışlar Bal Verimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşırı Yağışlar Bal Verimini Olumsuz Etkiliyor

05.07.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAB Başkan Yardımcısı Doğan, iklim değişikliği nedeniyle arıcılıkta ciddi kayıplar yaşandığını belirtti.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkan Yardımcısı Kazım Doğan, aşırı yağışların bal veriminde kayıplara neden olduğunu belirterek, "İklim değişikliğine uyumlu bilimsel çalışmaların artırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve üreticilerimizin meteorolojik veriler doğrultusunda desteklenmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Doğan, AA muhabirine, 2026 üretim sezonunda ülke genelinde uzun süreli ve mevsim normallerinin üzerindeki yağışların, arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

İklim değişikliğinin sektör üzerindeki etkilerinin, her geçen yıl daha belirgin hale geldiğine işaret eden Doğan, Akdeniz Bölgesi'nde şubat, mart ve nisan aylarında görülen yoğun yağışların, erken başlayan arıcılık faaliyetlerini aksattığını dile getirdi.

Doğan, Doğu Anadolu ile İç Anadolu bölgelerinde ise nisan, mayıs ve haziranda etkili olan uzun süreli yağışların, üretim sezonunun en kritik dönemlerinde arıların yeterli uçuş yapmasını engellediğine dikkati çekti.

"Bal veriminde önemli kayıplar yaşandı"

Üretim sezonunda farklı bölgelerde ve dönemlerde aşırı yağışlar nedeniyle yayla ve kır florasında nektar akışının zayıfladığını anlatan Doğan, "Kolonilerin gelişimi yavaşlamış, bal veriminde önemli kayıplar yaşanmıştır. Üreticilerimiz, hem ürün kaybı yaşamış hem de artan bakım ve besleme maliyetleriyle karşı karşıya kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Doğan, bal arılarının günlük faaliyetlerinin yalnız koloni gücüyle değil hava koşullarıyla da doğrudan ilişkili olduğunun altını çizerek, rüzgar, yağış ve sıcaklık gibi meteorolojik faktörlerin, nektar toplama performansını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer aldığını vurguladı.

Arıların nektar ve polen toplamak için uygun hava koşullarına ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Doğan, uzun süre devam eden yağışlar sırasında arıların kovandan çıkamadığını, çıkanların ise yeterli verim sağlayamadığını anlattı.

Uçuş süresinin azalmasının, doğrudan koloni gelişimini ve bal üretimini olumsuz etkilediğine işaret eden Doğan, kuvvetli rüzgarların da arıların uçuşunu zorlaştırmasının yanında, bitkilerin nektar salgısını da azalttığını söyledi.

"Tedbirler, üretim kayıplarının azaltılmasına katkı sağlar"

Doğan, günlerce devam eden yağışlarda güneşlenme süresinin azalmasıyla, nektarın şeker oranının önemli ölçüde düştüğüne dikkati çekti.

"Açık nektar bezine sahip bitkilerde yağmur, nektarı çiçekten uzaklaştırır, bu nedenle arılar yeterli besin bulamaz ve bal verimi düşer." diyen Doğan, şunları kaydetti:

"Arıcılık, tamamen doğaya bağlı bir üretim faaliyetidir. İklim değişikliğinin etkileri yalnızca bal üretimini değil kolonilerin sağlığını, bitkilerin çiçeklenme dönemlerini ve nektar akışını da değiştiriyor. İklim değişikliğine uyum sağlayacak bilimsel çalışmaların artırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve üreticilerimizin meteorolojik veriler doğrultusunda desteklenmesi büyük önem taşıyor."

Üreticilere de tavsiyelerde bulunan Doğan, arılıkların rüzgardan korunaklı alanlara kurulmasının, uzun süreli yağış dönemlerinde kolonilerin düzenli kontrol edilmesinin, yeterli besin stoklarının takip edilmesinin ve gerektiğinde destek beslemesi yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Doğan, iklim kaynaklı risklerin arttığı dönemlerde üreticilerin meteorolojik tahminleri yakından izlemeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Doğru planlama ve zamanında alınacak tedbirler, olası üretim kayıplarının azaltılmasına katkı sağlar." dedi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aşırı Yağışlar Bal Verimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

11:31
İletişim Başkanı Duran: 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayreti değerlendirilecek.
İletişim Başkanı Duran: 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayreti değerlendirilecek.
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
10:12
Ankara’da jet sesleri duyulacak Valilikten vatandaşlara uyarı
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı
10:06
Böyle vicdansızlık olur mu Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
09:22
Sakarya Valiliği’nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 11:40:16. #7.12#
SON DAKİKA: Aşırı Yağışlar Bal Verimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.