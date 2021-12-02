ASKON Genel Başkanı Aydın: "Yeni ekonomi modeliyle yıllardır dayatılan prangalar sökülüp atılacak"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinin temeli olan yatırım, üretim ve ihracatla yıllardır dayatılan prangaların sökülüp atılacağını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanılan salgının 2020'de tüm ekonomileri vurduğunu, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı büyük direnç gösterdiğini belirtti.

Aydın, gelinen noktada ihracatçıların rekor kırdığını, sürdürülebilir ekonomi açısından cari dengenin sağlandığını, sanayi kapasite kullanım oranlarının yüksek yüzdelere çıktığını, terörün neredeyse sıfırlandığını, Türkiye'nin en çok büyüyen ekonomiler arasına girdiğini aktardı.

Dünyanın en yüksek faizini veren ülkelerin başında gelmelerine rağmen küçük bir faiz düşüşünde bile döviz ve altının hortlatıldığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Rakamsal değerlerle bu tablo örtüşmüyor, izah edilemiyor. Manipülatif eylemler olduğu aşikar. Yıllardır yüksek faiz ve dövizle sömürülmeye çalışıldığımız ortada. Bu devran bu şekilde devam etmemeli. Yükse faiz ve enflasyon üzerindeki kur baskısıyla mücadele edilmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konu üzerinde açıkladığı yeni ekonomi modelinin temeli olan yatırım, üretim ve ihracatla yıllardır dayatılan prangalar sökülüp atılacaktır. Prangaların sökülebilmesi ve dayatmacılığın sonlandırılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının icraatları çok önemli. Nureddin Nebati bakanımızın yarınların güçlü Türkiye'sinin inşasında önemli çalışmalara imza atacağına olan inancımız tamdır."

Aydın, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin yönetiminde; faize teslim olmayan, yatırım, üretim ve ihracat modelinin desteklendiği, geçici pansumanlarla günü kurtaran değil, yarınları inşa edecek politikaların hayata geçeceğine inançlarının tam olduğunu, ASKON olarak bu süreçte üzerlerine düşeni yapacaklarını aktardı.