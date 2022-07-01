ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, asgari ücretteki artışı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, asgari ücretteki artışı değerlendirdi Açıklaması

01.07.2022 17:59
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, asgari ücretteki artışı değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, hükümetin yüksek enflasyona karşı vatandaşları ezdirmeme adına asgari ücrette artışa gitmesini büyük bir takdirle karşıladıklarını belirtti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, hükümetin yüksek enflasyona karşı vatandaşları ezdirmeme adına asgari ücrette artışa gitmesini büyük bir takdirle karşıladıklarını belirtti.

ASKON'dan yapılan yazılı açıklamada Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aydın, konuya ilişkin şunları ifade etti:

"Dünya genelinde özellikle ham maddeye erişim, sanayi kapasite oranlarının yüksek noktalara ulaşması gibi nedenlerle enerjiye olan talebin artması, bu alanlarda yeterli üretimlerin olmaması pahalılığa yol açmış, bizler gibi enerjide dışa bağımlı ve üretim üssü olan ülkelerde ekonomiye büyük yükler gelmiştir. Artan bu fahiş fiyatlar da temel emtia ürünlerinin fiyatlarına yansımış ve ülkemizde enflasyonun ciddi oranda artmasına neden olmuştur. TÜİK Kasım 2021'de yüzde 21 olarak açıklanan enflasyon rakamı sonrası hükümetimiz enflasyonla mücadelede vatandaşımızı ezdirmemek adına tüm kesimleri de şaşırtacak bir şekilde asgari ücrete tarihi bir oranda yüzde 50 zam yapmıştır ve asgari ücret üzerinden aldığı vergiden feragat etmiştir. Ne var ki, bu yüksek orandaki zam oranı ham madde ve enerji kaynaklı fiyatların artışı dolayısıyla tekrar revize edilmek durumunda kalmış ve yine aynı şekilde vatandaşlarımız enflasyona ezdirmemek kararlılığı ile Cumhurbaşkanımız tarafından yeni asgari ücretin ara artışla net 5.500 TL olduğu kararı açıklanmıştır. Hükümetimizin bu noktada özellikle dar gelirli halkımızı enflasyona ezdirmeme kararını destekliyor ve takdir ediyoruz. Bu noktadan sonra yeni zammın vatandaşlarımızın lehine olması ve amacına ulaşmasının da enflasyonla mücadeleye bağlı olduğunu bilmekteyiz."

Dövize endeksli kur koruma hesabı, gelire endeksli iç borçlanma senedi ve ticari kredilere ilişkin uygulamaların enflasyonla mücadelede etkili olduğuna dikkat çeken Aydın, "Bunun yanı sıra özellikle enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilerek piyasalarda fiyat istikrarının sağlanmasının enflasyonla mücadelede çok etkin olacağı bilinciyle, bu bağlamda çalışmalar yürütülmesinin aşikar olduğunu vurguluyoruz. Bütün bunlar çerçevesinde enflasyonla ile sıkıntıların ne olduğu bilinmekte, çözüm yolları ve metotları ortadır. Hükümetimiz, kamu ve özel sektörlerimiz el ele verecek ve ev ödevlerimizi yerine getirerek enflasyonu makul seviyelere indirerek arzulanan refah seviyelerine tekrar ulaşacağız. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla da verilen zam halkımızın lehine istenen sonucu vermiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (1) Aydın Ticaret Borsası Aydın Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hamster Coin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, asgari ücretteki artışı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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