ASO, Atık Su Arıtma Tesisi İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ASO, Atık Su Arıtma Tesisi İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

ASO, Atık Su Arıtma Tesisi İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

Ankara Sanayi Odası (ASO), çevre kirliliğini azaltma ve sürdürülebilir sanayi politikaları çerçevesinde 2. OSB ve Anadolu OSB arasında Atık Su Arıtma Tesisi Kurulması, İşletilmesi ve Kurulmuş Olan Tesisten Faydalanılmasına Dair İş Birliği protokolü imzaladı. Protokol ile her iki OSB'deki sanayicilerin atık suyu çevreye zarar vermeden toplanacak, ortak tesiste arıtılarak geri kazandırılacak.

08.07.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Sanayi Odası (ASO) çevre kirliliğini azaltma ve sürdürülebilir sanayi politikaları çerçevesinde önemli bir adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda ASO 2. OSB ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi arasında Atık Su Arıtma Tesisi Kurulması, İşletilmesi ve Kurulmuş Olan Tesisten Faydalanılmasına Dair İş Birliği protokolü imzalandı. Anadolu OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen protokole ASO Başkanı Seyit Ardıç, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve davetliler katıldı.

Programda konuşan ASO Başkanı Hüseyin Ardıç, sanayi bölgelerinin verimli çalışabilmesi için temel unsurlardan birisinin de güçlü altyapı olduğunu vurgulayarak "Elektrik, su ve doğalgaz gibi temel enerji kaynaklarına sürekli ve güvenilir erişim sağlayabilmek firmalarımızın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Bunu sağlamaya çalışırken, çevre duyarlılığına da daha fazla odaklanmalıyız. Çünkü biliyoruz ki, çevre ile uyum içinde faaliyet gösteren işletmeler ekonomik büyümeyi desteklerken sosyal refahı da teşvik etmektedir. Organize Sanayi Bölgelerimiz, sanayicilerimize çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyüme yolunu açmaktadır. Sanayi tesislerimizin tek başına üstlenemeyecekleri su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı, arıtma tesisi gibi yatırım ve işletme maliyeti yüksek hizmetleri sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ardıç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün, hem sanayicilerimizin hızla gelişen dünyanın dinamikleriyle örtüşen, daha verimli üretim yapabilmesi için hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda bir adım daha atmak için buradayız. Temelli Sanayi havzasında, komşu olmanın ötesinde kardeş olan iki Organize Sanayi Bölgemiz; ASO 2. OSB ve Anadolu OSB arasında, 'Atıksu Arıtma Tesisi Kurulması, İşletilmesi ve Kurulmuş Olan Tesisten Faydalanılmasına Dair İş Birliği Protokolü' imzalayacağız."

Su kaynaklarının sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem arz ettiğini ifade eden Ardıç, "İmzalayacağımız protokol ile her iki OSB'deki sanayicilerimizden kaynaklanan atık su, çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanacak, ortak tesiste arıtılarak geri kazandırılacak. Yani bu protokol, kısa bir süre önce Yeşil OSB Belgesi alan ASO 2. OSB ile Anadolu OSB'nin çevresel duyarlılık için yaptıkları güçlü iş birliği ortaya koyuyor. İki OSB'miz, uzun vadeli hedeflere odaklanan, toplumsal faydayı gözeten, ekosisteme karşı sorumlu, kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir bir sanayi anlayışının yaygınlaştırılması için önemli bir adım atıyor. Bu örnek iş birliğinin tüm OSB'lerimize yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefimiz olduğunu da vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ise, "Komşu organize sanayi bölgelerinin birbirleriyle iş birliği yapabilmesi lazım. Benzer yatırımları ortak yapması lazım, ortak işletebilmesi lazım. Kaynaklar son derece sınırlı. İş birliği ile her iki OSB'de kaynakların daha verimli kullanılması gerçekleşmiş olacak" açıklamasında bulundu.

İmza töreni hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Sanayi Odası, Ankara, OSB, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASO, Atık Su Arıtma Tesisi İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:31 Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 14:06:35. #1.13#
SON DAKİKA: ASO, Atık Su Arıtma Tesisi İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement