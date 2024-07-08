ASO, Atık Su Arıtma Tesisi İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) çevre kirliliğini azaltma ve sürdürülebilir sanayi politikaları çerçevesinde önemli bir adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda ASO 2. OSB ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi arasında Atık Su Arıtma Tesisi Kurulması, İşletilmesi ve Kurulmuş Olan Tesisten Faydalanılmasına Dair İş Birliği protokolü imzalandı. Anadolu OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen protokole ASO Başkanı Seyit Ardıç, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve davetliler katıldı.

Programda konuşan ASO Başkanı Hüseyin Ardıç, sanayi bölgelerinin verimli çalışabilmesi için temel unsurlardan birisinin de güçlü altyapı olduğunu vurgulayarak "Elektrik, su ve doğalgaz gibi temel enerji kaynaklarına sürekli ve güvenilir erişim sağlayabilmek firmalarımızın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Bunu sağlamaya çalışırken, çevre duyarlılığına da daha fazla odaklanmalıyız. Çünkü biliyoruz ki, çevre ile uyum içinde faaliyet gösteren işletmeler ekonomik büyümeyi desteklerken sosyal refahı da teşvik etmektedir. Organize Sanayi Bölgelerimiz, sanayicilerimize çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyüme yolunu açmaktadır. Sanayi tesislerimizin tek başına üstlenemeyecekleri su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı, arıtma tesisi gibi yatırım ve işletme maliyeti yüksek hizmetleri sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ardıç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün, hem sanayicilerimizin hızla gelişen dünyanın dinamikleriyle örtüşen, daha verimli üretim yapabilmesi için hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda bir adım daha atmak için buradayız. Temelli Sanayi havzasında, komşu olmanın ötesinde kardeş olan iki Organize Sanayi Bölgemiz; ASO 2. OSB ve Anadolu OSB arasında, 'Atıksu Arıtma Tesisi Kurulması, İşletilmesi ve Kurulmuş Olan Tesisten Faydalanılmasına Dair İş Birliği Protokolü' imzalayacağız."

Su kaynaklarının sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem arz ettiğini ifade eden Ardıç, "İmzalayacağımız protokol ile her iki OSB'deki sanayicilerimizden kaynaklanan atık su, çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanacak, ortak tesiste arıtılarak geri kazandırılacak. Yani bu protokol, kısa bir süre önce Yeşil OSB Belgesi alan ASO 2. OSB ile Anadolu OSB'nin çevresel duyarlılık için yaptıkları güçlü iş birliği ortaya koyuyor. İki OSB'miz, uzun vadeli hedeflere odaklanan, toplumsal faydayı gözeten, ekosisteme karşı sorumlu, kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir bir sanayi anlayışının yaygınlaştırılması için önemli bir adım atıyor. Bu örnek iş birliğinin tüm OSB'lerimize yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefimiz olduğunu da vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ise, "Komşu organize sanayi bölgelerinin birbirleriyle iş birliği yapabilmesi lazım. Benzer yatırımları ortak yapması lazım, ortak işletebilmesi lazım. Kaynaklar son derece sınırlı. İş birliği ile her iki OSB'de kaynakların daha verimli kullanılması gerçekleşmiş olacak" açıklamasında bulundu.

İmza töreni hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - ANKARA