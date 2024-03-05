ASO Başkanı Ardıç: 'Depremde işlerini kaybetmiş kadınlarımız için yapacağımız çok şey var' - Son Dakika
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Ekonomi

ASO Başkanı Ardıç: 'Depremde işlerini kaybetmiş kadınlarımız için yapacağımız çok şey var'

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, depremde işlerini kaybetmiş kadınlar için yapılacak çalışmalara dikkat çekerek, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin önemini vurguladı. Ardıç, deprem bölgesindeki kadınların hayata yeniden başlamalarını sağlayacak olan 'Girişimcilik Yolu Dönüşüm: Kadın Girişimcilerle Yeniden Başla' projesinin önemine değindi ve dayanışma ruhunun devam etmesi gerektiğini belirtti.

05.03.2024 19:42
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ASO Başkanı Ardıç: "Depremde işlerini kaybetmiş kadınlarımız için yapacağımız çok şey var"

ANKARA - Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "Depremin acılarını ve sonrasındaki sorunları en derinden yaşayan ve iş yerlerini kaybetmiş kadınlarımız için hepimizin yapacağı çok şey var, olmalı" dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Girişimci İş Kadınları Derneği tarafından gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen 'Girişimcilik Yolu Dönüşüm: Kadın Girişimcilerle Yeniden Başla' projesinin açılış lansmanına katıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kadın girişimciliğinin desteklenmesinin amaçlandığı ve iş birlikçi kurumların tanıtıldığı program çerçevesinde Ardıç, kadınların istihdamdaki önemine dikkati çekti.

"Sivil toplumun son yıllarda ülkemizin ekosistemine kattığı artı değerler, gurur verici"

Ardıç, burada yaptığı konuşmasında, bir ülkenin sosyoekonomik gelişmesinin en tamamlayıcı unsurlarından birinin de sivil toplum örgütleri olduğuna dikkat çekerek, "Yasama, yürütme yargı erki ve medyadan sonra beşinci güç olarak geleceğimizi şekillendiren hatta kamu ve özel sektörün yanında 'üçüncü sektör' olarak tarif edilen sivil toplumun son yıllarda ülkemizin ekosistemine kattığı artı değerler, gurur verici" dedi.

"Proje, deprem bölgesindeki kadınların hayata yeniden başlamalarını sağlayacağı için çok daha özel"

Sivil toplum örgütlerinin yürütmüş olduğu projelerin çok değerli olduğunu vurgulayan Ardıç, "Bugün bizleri bir araya getiren 'Girişimcilik Yolu Dönüşüm; Kadın Girişimcilerle Yeniden Başla Projesi', deprem bölgesindeki kadınlarımızın hayata yeniden ve çok daha güçlü başlamalarını sağlayacağı için çok daha özel, çok daha kıymetli. Artık hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'nin deprem kuşağında olması gerçeğini hiçbirimiz değiştiremeyiz. Ancak hem önlem almak hem de yaraları sarmak konusunda yeterli çabayı gösterebiliriz. Her zaman dediğim gibi, ders ve önlem alırsak, depreme gücümüz yeter. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canlarımızı hiç unutmadık ve unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Depremde işlerini kaybetmiş kadınlarımız için yapacağımız çok şey var"

Deprem bölgesinde çok sayıda insanın işlerini ve iş yerlerini kaybettiğini hatırlatan Ardıç, bunların arasında çok sayıda kadın girişimcinin de bulunduğunu dile getirdi. Kadınların normal şartlarda bile hem fırsat eşitliğine hem de desteğe ihtiyaçları olduğunu aktaran Ardıç, "Bu bağlamda; depremin acılarını ve sonrasındaki sorunları en derinden yaşayan ve iş yerlerini kaybetmiş kadınlarımız için hepimizin yapacağı çok şey var, olmalı" diye konuştu.

"Yeniden Başla Projesi ile bölgedeki kadın direnci ve gücü çok daha artacak"

ASO yönetiminin ve üyelerinin bölgeye olan hassasiyetlerinin aynı duyarlılıkla devam ettiğini söyleyen Ardıç, Hatay, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki yatırımcıların, depremden önce hem bölge kalkınmasına hem de ülke kalkınmasına çok değerli katkılarda bulunduklarını ifade etti. Ardıç, bu katkıların devam etmesi için bu tür projelerin oluşturulmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Bizim de Ankara Sanayi Odası olarak destek olmaktan mutluluk duyduğumuz Yeniden Başla Projesi ile bölgedeki kadın direnci ve gücü çok daha artacak. Kadınlarımız yeni iş fikirleriyle hayata tutunacak, ekonomik bağımsızlıklarını kazanarak, geleceğe daha emin adımlarla yürümek için güç toplayacaklar. Evet, bölgede yaşananlar kolay değil ama ne zaman umudumuzu kaybedersek, işte o zaman düşeriz. Bu umudu yeşertmek hepimizin görevi olmalı. Kalanların sağlıcakla kalması, dimdik durabilmesi, umutla yolunu seçmesi ve yürümesi için bu tür girişimlere ve projelere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. O zaman dayanışma ruhunu hep diri tutarak, böyle anlamlı projelere destek vereceğiz, kendi özgün projelerimizi hayata geçireceğiz ve deprem bölgesinde hayatın yanında durmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Programa, ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Şahin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz, ANGİKAD Başkanı Gözde Diker ve sektör temsilcileri katılım sağladı.

Kaynak: İHA

Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Ardıç: 'Depremde işlerini kaybetmiş kadınlarımız için yapacağımız çok şey var' - Son Dakika

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