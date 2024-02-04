ASO Başkanı: Kentlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirmeliyiz

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, cumhuriyetin ikinci yüzyılında göz önünde bulundurulması gereken en önemli konunun kentleri deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı hale getirmek olduğunu belirtti. Ardıç, "Çok kayıplar yaşadık, çok acılar çektik. Yaşadıklarımızdan ders alırsak depreme gücümüz yeter" dedi.
ASO Başkanı Seyit Ardıç, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle andı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından devletin en üst makamlarıyla direkt temasa geçerek yurt çapında oluşturulan arama- kurtarma ve yardım seferberliğine nasıl katkı sağlayacaklarını istişare ettiklerini belirten ASO Başkanı Ardıç, şunları söyledi:
"6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından ilgili bakanlarla ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile hemen temasa geçtiklerini ve yönetim kuruluyla 'Deprem Afet Kriz Toplantısı' yaptıkları ifade eden Ardıç, "Deprem sonrasında bölgeye gıda ve giyecek gibi yardımların ülke genelinde yapılacağını öngörerek, barınma sorununun nasıl çözüleceğine yoğunlaştık. Deprem bölgesinde konteyner kent kurmak için kampanya başlattık. ASO üyelerinin büyük gayretleri, fedakarlıkları ve bağışlarıyla Ankara'daki bir firmamızda ürettiğimiz, içinde 2 oda, 4 yatak, tuvalet, duş, nevresim takımı, mutfak evyesi ve ısıtıcısı da bulunan tam teşekküllü konteynerleri Hatay'a gönderdik. Konteynerlerin içindeki tüm malzemeler üyelerimiz tarafından tedarik edildi. Çocuk oyun alanlarının da yer aldığı Hatay'daki ilk konteyner kent olan, tam donanımlı ASO Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçirdik. 300 konteynerin bulunduğu bin 500 kişilik ASO Yaşam Merkezi'nde yemekhane, çocuk eğitim ve bakım merkezi, çocuk oyun parkı ve internet ağı gibi sosyal bileşenler de yer alıyor."
"Bölgedeki sanayi tesislerinin bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini için 'tersine göç' kampanyası başlattık"
Deprem bölgesindeki sanayicilerin taleplerini değerlendirmek ve ASO Yaşam Merkezi'ndeki son çalışmaları incelemek üzere Hatay'a bir ziyaret de gerçekleştirdiklerini belirten Ardıç, "Yönetim Kurulumuz ile birlikte Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ne giderek, nasıl destek sağlayabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Bölgedeki sanayi tesislerinin bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini için 'tersine göç' kampanyası başlattık" dedi.
"Depreme hazırlığımızı en üst düzeye çıkarmalıyız"
Ardıç, 6 Şubat depremleri sonrası devlet ve millet dayanışmasının bir kez daha en üst düzeyde olduğunu söyledi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında göz önünde bulundurulması gereken en önemli konunun kentleri deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı hale getirmek olduğunu belirten Ardıç, mesajında şunları kaydetti:
"Sanayicisiyle, turizmcisiyle, sanatçısıyla, çalışanı ile yılmadan üreten, her düştüğünde daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını bilen insanların yaşadığı çok kıymetli bir ülkemiz var. Ancak bu güzel vatanımızın bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini asla unutmamamız gerekiyor. Bugüne kadar çok kayıplar ve acılar yaşadık. Deprem ve doğal afetler nedeniyle yaşanan can kayıpları ve hasarı minimize edebilmemiz mümkün. Bilim insanlarının uyarılarını dikkate alarak, olası afetler için ne ölçüde hazırlıklı olduğumuzu belirlememiz ve eksiklerimizi tamamlayarak, hazırlık seviyemizi en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Yaşadıklarımızdan ve hatalarımızdan ders alırsak, gücümüz depreme yeter." - ANKARA
İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
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Son Dakika › Ekonomi › ASO Başkanı: Kentlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirmeliyiz - Son Dakika
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