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ASO ve TÜBİTAK İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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ASO ve TÜBİTAK İş Birliği Protokolü İmzaladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile TÜBİTAK, ASO üyesi firmaların dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm için TÜBİTAK desteklerinden daha etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla 'İş Birliği Çerçeve Protokolü' imzaladı. Protokol kapsamında ASO üyesi firmaların TÜBİTAK desteklerinden daha etkin yararlanması sağlanacak.

ASO ve TÜBİTAK İş Birliği Protokolü İmzaladı
12.12.2023 - 09:59,
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Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında, oda üyesi firmaların "dijital dönüşüm" ve "yeşil dönüşüm" için desteklerden daha etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla "İşbirliği Çerçeve Protokolü" imzalandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO Başkanı Seyit Ardıç, imza törenindeki konuşmasında, TÜBİTAK ile yapılan işbirliği ile bilimin ve teknoloji gücünün sanayiye entegre edileceğini belirtti.

Ankara'da sanayinin gündeminin değişim olduğunu aktaran Ardıç, "Asıl arzumuz uluslararası düzeyde teknolojiyi ve yenilikleri üretecek noktaya ulaşmaktır. Bunun için orta vadede ikiz dönüşümün bütün üyelerimizde kurum kimliği haline gelmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardıç, Avrupa Birliği'nin (AB) üretim ve ticaret kriterlerine uyumlu olma konusunda firmalara yönelik kapsamlı faaliyetler yürüttüklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK'ın araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki uzmanlığı, ASO üyelerimize teknoloji tabanlı çözümler sunmamıza olanak tanıyacaktır. Bu protokol, inovasyonu teşvik ederek iş dünyamızın sürdürülebilir büyümesine katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda ülkemizdeki firmalar arasında AR-GE ve yenilik farkındalığının artırılmasına, yenilikçi iş fikirlerinin teknoloji odaklı girişimlere dönüşmesine önemli katkılar sunacağını düşünüyorum."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise ASO ile Türkiye'nin rekabetine katkıda bulunabileceklerine inandıklarını aktararak, kurumun sanayicilere yeşil ve dijital dönüşüm için sağladığı desteklere ilişkin bilgi verdi.

AR-GE destek birimi kurulacak

Söz konusu protokol kapsamında, Oda bünyesinde, özel AR-GE destek birimi oluşturulacak. Bu birimde, TÜBİTAK'ın yeni çağrıları ve programlarına başvurmak isteyen üyelere bilgilendirme yapılacak. Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu yönlendirme sağlanacak ve proje yazma konusunda destek olunacak.

Kaynak: İHA
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Ankara Sanayi Odası, Dijital Dönüşüm, Hasan Mandal, Seyit Ardıç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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