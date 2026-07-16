ASPİLSAN\'dan Yerli Batarya Üretimi

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, Türkiye'nin raylı sistem işletmelerinin kullanmış oldukları araçların tamamına yakınında ASPİLSAN'ın raylı sistem batarya ürünlerinin bulunduğunu belirterek, "Biz yerlilik oranına maddi anlamda büyük yüzdeyle destek sağlayan ve bu platformların önemli bir masraf kalemini oluşturan batarya konusunu yerlileştirdik." dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin raylı sistemlerden sivil elektrikli araçlara ve askeri platformlara kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü batarya ve enerji depolama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin raylı sistem işletmelerinin kullanmış oldukları araçların tamamına yakınında ASPİLSAN'ın raylı sistem batarya ürünlerinin bulunduğuna dikkati çeken Özdemir, özellikle Metro İstanbul projesindeki yerlilik hedeflerinin karşılanmasında şirket çözümlerinin kritik rol üstlendiğini dile getirdi.

Özdemir, mevcut ekosistemin ürettiği temel bileşenlerle karşılanamayan yerlilik hedeflerinin ASPİLSAN çözümleriyle aşıldığını belirterek, "Biz yerlilik oranına maddi anlamda büyük yüzdeyle destek sağlayan ve bu platformların önemli bir masraf kalemini oluşturan batarya konusunu yerlileştirdik. Şu anda ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin en büyük batarya üreticisi." ifadesini kullandı.

Nikel-kadmiyum kimyasında sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayan farklı ürün çeşitleri bulunduğunu dile getiren Özdemir, sinterlenmiş nikel-kadmiyum bataryaların genellikle daha yüksek kalite gerektiren havacılık sektöründe kullanıldığını, bunun dışında paket tipi ve fiber tipi iki farklı çözümlerinin olduğunu belirtti.

Özdemir, fiber tipi ürünlerin hem kalitesi yüksek hem de fiyat açısından rekabetçi olduğunu ifade ederek, "Fiber tipi ürünleri de genellikle raylı sistem taşımacılığında kullanıyoruz. Bunlarla birlikte yerlilik oranını büyük oranda artıran ve platformlardaki enerji bağımlılığını azaltan, onu ortadan kaldıran çözümleri fabrikamızda üretiyoruz. Bu ürün, Türkiye'de raylı sistem ağı geliştikçe daha fazla ihtiyaç duyulan bir masraf kalemi haline geldi." diye konuştu.

Batarya ekosisteminin geliştiğini söyleyen Özdemir, yerlilik oranını artırarak demir yolu ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve belediyelere teşekkür etti.

Özdemir, raylı sistemlerdeki bataryalarının yüksek ve düşük sıcaklıklarda, raylardaki yüksek titreşimler altında, tozdan, nemden ve sudan etkilenmeden çalışabilen son derece dayanıklı bir ürün portföyü olduğunu dile getirerek, "Bugün büyük platformlarda ihtiyaç duyulan 1,5 tona kadar nikel-kadmiyum batarya çözümlerini üretiyoruz." dedi.

Kara, deniz, hava ve raylı sistem platformları için çeşitli çözümler geliştirdiklerini söyleyen Özdemir, uzay pilleri üzerine yapılan AR-GE çalışmalarının yanı sıra raylı sistemlerde kullanılmak üzere daha yüksek enerji yoğunluklu ürünlerin sertifikalandırılması için de ayrı bir araştırma süreci yürüttüklerini bildirdi.

Elektrikli araçlar için "tasarım merkezi" vizyonu

Elektrikli araç (EV) ve otobüs/minibüs gibi sivil projelere yönelik kapasitelerine ilişkin de bilgi veren Özdemir, halihazırda 65 kilovatsaatlik bir minibüs üzerinde çalışan batarya paketlerinin bulunduğunu belirtti.

İstenilen değer ve kimyada elektrikli araç bataryası prototip tasarımı ve üretimi yapabildiklerini dile getiren Özdemir, "Yüksek miktarlarda seri üretim, elektrik bataryalarına, araç bataryalarına farklı yatırımları gerektiriyor. Ama ASPİLSAN Enerji için herhangi bir müşterimizin yüksek performans, bütçe, güvenlik kriterlerinde ihtiyaç duyduğu elektrikli araç bataryası tasarımı ve prototipini bütün test ve sertifikasyonuyla birlikte yapabilen bir şirketiz. Tasarımdan pilot ölçekte paket prototipinin geliştirilmesi, üretimi ve sertifika edilmesine kadar bütün süreci burada yapabiliyoruz." diye konuştu.

ASPİLSAN Enerji'nin bir 'design house' (tasarım merkezi) olarak görev yaptığını belirten Özdemir, insanlı ve insansız kara araçları ile diğer askeri platformların ihtiyaç duyduğu özel çözümleri tasarladıklarını ve orduların gelecekteki gereksinimlerine göre özel üretimler yaptıklarını ifade etti.

Askeri platformlarda elektrikli araç ve yeşil dönüşüm

Ahmet Turan Özdemir, askeri tarafta da elektrikli araç çözümlerinin arttığına dikkati çekerek, orduların "yeşil dönüşüm" ihtiyacının altını çizdi.

Askeri uygulamalarda karbon ayak izini küçültmenin stratejik bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Şu anda yüzde 2 olan karbon ayak izi, eğer önlem alınmazsa yakın zamanda yüzde 20'lere tırmanacak. Çünkü her yerde askeri uygulamalar için büyük yatırımların yapıldığı bir döneme girdik. Ülkeler harcamalarını çok büyük ölçekte artırdılar. Burada da en önemli bileşenlerden biri sahada daha fazla ayrık, daha fazla mobil, daha fazla sürü halinde çalışan cihazlar ve robotlar şekline dönüştü. Bunların önemli bir bileşeni de elektrikli araçlar. Çoğu zaman dinlenme modunda olan araçların içerideki iç şebekeyi beslemesi ve desteklemesi için içten yanmalı motoru çalıştırmayacak şekilde hibrit depolama çözümlerimiz mevcut. Ama yakın zamanda bunların hepsi elektrikli olacak."

Gelişen teknolojiyle birlikte askeri elektrikli araçlarda sessizlik, güç, şarj sürelerinin kısalması ve ömür uzatımı gibi engellerin aşıldığını belirten Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ciddi bütçeler ayrılan projeler için bütçe, maliyet, performans hepsini karşılaştırıp koyduğumuz zaman biz müşterinin ihtiyacı olan ürünü, istediği şekilde sunabiliyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte biz ileride daha fazla elektrikli aracı havada, karada, denizde askeri ortamlarda da görmeye başlayacağız. Bu yönde de gerçekten büyük bir dönüşüm var. Biz de bu dönüşümün ihtiyaçlarını karşılamak üzere burada hizmet ve yetkinliklerimizi geliştirdik."