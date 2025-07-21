Assan Panel'in Yeni Tesisine Ziyaret - Son Dakika
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Ekonomi

Assan Panel'in Yeni Tesisine Ziyaret

Assan Panel\'in Yeni Tesisine Ziyaret
21.07.2025 10:43
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Bakan Norris ve Elçi Ertaş, Assan Panel'in Birleşik Krallık'taki yatırımını değerlendirdi.

Birleşik Krallık Serbest Bölgeler Bakanı Alex Norris, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, Assan Panel ve Freeport East yönetimi, Assan Panel'in Birleşik Krallık'ta hayata geçirdiği yatırımı için bir araya geldi. Görüşme, İngiliz hükümetinin gelişmiş üretim ve sürdürülebilir sanayi yatırımlarına, özellikle de şirketin yatırımı gibi stratejik girişimlere verdiği önemi ortaya koydu. Yaklaşık 6 ay içerisinde tamamlanması planlanan şirketin tesisi, Birleşik Krallık'taki ileri yapı malzemeleri sektörüne yeni bir rekabet ve kapasite getirecek.

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Panel'in Birleşik Krallık'ın Suffolk bölgesindeki Freeport East yerleşkesinde inşa ettiği yeni üretim tesisinde çalışmalar sürüyor. 45 milyon sterlin yatırımla hayata geçirilen tesisin inşaatında gelinen aşama, Birleşik Krallık Serbest Bölgeler Bakanı Alex Norris, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş ve Freeport East yönetiminin katıldığı üst düzey bir görüşme ile değerlendirildi.

Yaklaşık 8 bin 100 metrekare alanda kurulacak yeni fabrika, Birleşik Krallık'ın ileri yapı malzemeleri sektöründe üretim kapasitesini artırırken, 100'e yakın yüksek nitelikli istihdam sağlayacak. Yeni tesisin üretim kapasitesi, şirketin Avrupa'daki rekabet gücünü güçlendirecek ve özellikle sürdürülebilir, düşük karbon ayak izine sahip ürünlerini ön plana çıkaracak. Ülkede taşyünü panel üreten ikinci tesis olacak Assan Panel fabrikası, yangına dayanıklı PIR çekirdekli ve düşük lambda değerli (SmartCore) sandviç paneller de üretecek.

Bakan Alex Norris, "Assan Panel'in Suffolk'taki yatırımı, serbest bölgelerin çekebileceği stratejik ve nitelikli yatırımlara güçlü bir örnek teşkil etmekte. Bu yatırım hem gelişmiş üretime hem de temiz enerji sektörlerine katkı sağlayacak" diye konuştu.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki artan ticaret hacmine dikkat çekerek, Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki gelişmelerin ikili ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağını ifade etti. Ertaş, "Şirketin yeni yatırımının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere gelecekte olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar ise, "Assan Panel olarak yıllardır üretim yetkinliğimizi küresel pazarlara taşıyoruz. Birleşik Krallık'taki bu yatırım, sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejimizin önemli bir parçası. Avrupa pazarına yakınlığıyla stratejik avantaj sağlayacak yeni tesisimiz, sertifikalı ürün kalitemiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla Avrupa'daki pozisyonumuzu daha da güçlendirecek. Ayrıca Kibar Holding'in uluslararası büyüme vizyonuna önemli katkı sunacak" dedi.

Freeport East CEO'su Steve Beel de "Assan Panel, Birleşik Krallık'taki Serbest Bölgelerin, ülkedeki işletmeler ve tüketiciler için daha fazla rekabet ve seçenek sunarken, aynı zamanda ihracat performansımızı güçlendirecek nitelikte önemli uluslararası yatırımları çekme potansiyelini güçlü şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Freeport East bölgesi, Birleşik Krallık hükümetinin yeni Sanayi Stratejisi ve Güneş Enerjisi Yol Haritası doğrultusunda, temiz enerji, dijital teknolojiler ve ileri üretim alanlarında yeni yatırımlar için cazibesini artırıyor. Şirketin yatırımı, bölgedeki enerji altyapısının güçlendirilmesiyle yeni sürdürülebilir sanayi projelerinin de önünü açacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşik Krallık, Ekonomi, Sterlin, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Assan Panel'in Yeni Tesisine Ziyaret - Son Dakika

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