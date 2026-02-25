Astım Tedavisi Çocukların Geleceği İçin Kritik

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, astımda doğru ve uzun süreli tedavinin çocukların gelecekteki akciğer sağlığı için hayati önem taşıdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, koşarken durmak zorunda kalan, geceleri öksürükle uyanan çocuklar için astım çoğu zaman yalnızca atak anlarında hatırlanan bir hastalık gibi görülüyor. Ancak belirtiler kaybolsa bile akciğerlerde sessizce ilerleyen kronik bir süreç devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Al, astımın yalnızca ataklarla sınırlı bir hastalık olmadığını belirtti.

Astımın sadece öksürük, hırıltı ya da nefes darlığıyla seyreden bir hastalık olmadığını aktaran Al, "Şikayetler olmasa bile akciğerlerde kronik ve süreğen bir enflamasyon devam eder. Solunum yollarında sürekli varlığını sürdüren sessiz bir yangın gibidir. Bu yangın bazen alevlenir, bazen ise yalnızca dumanıyla kendini belli eder." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Serdar Al, astım tedavisinde asıl hedefin bu "yangın"ı söndürmek olduğunu vurgulayarak, astım tedavisinde mutlaka o enflamasyonu baskılayacak ilaçların yer alması gerektiğini, aksi halde soluk yollarında kalıcı daralmalar gelişebileceğini ve bu durumun yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüreceğini kaydetti.

Astım tedavisindeki temel amacın çocukların günlük yaşamdan kopmaması olduğunu kaydeden Al, "Çocukların spor yapabilmesi, beden eğitimi derslerine rahatça katılabilmesi ve uzun vadede akciğerlerinin korunması en büyük hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Al, sık buhar tedavisi gerektiren, yılda üçten fazla atak yaşayan, ağızdan ya da damardan kortizon almak zorunda kalan veya hastaneye yatışı gereken çocuklarda uzun vadeli koruyucu tedavilerin şart olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu tedaviler normal bir yaşam sürdürmek için kritiktir. Çocukluk çağında genellikle alerjik astım görülür. Erken dönemde düzenli tedavi ve takip, ilerleyen yaşlarda KOAH gibi ciddi solunum hastalıklarının gelişmesini önlemede büyük avantaj sağlar."