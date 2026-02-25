Astım Tedavisi Çocukların Geleceği İçin Kritik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astım Tedavisi Çocukların Geleceği İçin Kritik

Astım Tedavisi Çocukların Geleceği İçin Kritik
25.02.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Al, astım tedavisinin çocukların akciğer sağlığı için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, astımda doğru ve uzun süreli tedavinin çocukların gelecekteki akciğer sağlığı için hayati önem taşıdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, koşarken durmak zorunda kalan, geceleri öksürükle uyanan çocuklar için astım çoğu zaman yalnızca atak anlarında hatırlanan bir hastalık gibi görülüyor. Ancak belirtiler kaybolsa bile akciğerlerde sessizce ilerleyen kronik bir süreç devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Al, astımın yalnızca ataklarla sınırlı bir hastalık olmadığını belirtti.

Astımın sadece öksürük, hırıltı ya da nefes darlığıyla seyreden bir hastalık olmadığını aktaran Al, "Şikayetler olmasa bile akciğerlerde kronik ve süreğen bir enflamasyon devam eder. Solunum yollarında sürekli varlığını sürdüren sessiz bir yangın gibidir. Bu yangın bazen alevlenir, bazen ise yalnızca dumanıyla kendini belli eder." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Serdar Al, astım tedavisinde asıl hedefin bu "yangın"ı söndürmek olduğunu vurgulayarak, astım tedavisinde mutlaka o enflamasyonu baskılayacak ilaçların yer alması gerektiğini, aksi halde soluk yollarında kalıcı daralmalar gelişebileceğini ve bu durumun yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüreceğini kaydetti.

Astım tedavisindeki temel amacın çocukların günlük yaşamdan kopmaması olduğunu kaydeden Al, "Çocukların spor yapabilmesi, beden eğitimi derslerine rahatça katılabilmesi ve uzun vadede akciğerlerinin korunması en büyük hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Al, sık buhar tedavisi gerektiren, yılda üçten fazla atak yaşayan, ağızdan ya da damardan kortizon almak zorunda kalan veya hastaneye yatışı gereken çocuklarda uzun vadeli koruyucu tedavilerin şart olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu tedaviler normal bir yaşam sürdürmek için kritiktir. Çocukluk çağında genellikle alerjik astım görülür. Erken dönemde düzenli tedavi ve takip, ilerleyen yaşlarda KOAH gibi ciddi solunum hastalıklarının gelişmesini önlemede büyük avantaj sağlar."

Kaynak: AA

Ekonomi, Alerji, Çocuk, Astım, Astım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Astım Tedavisi Çocukların Geleceği İçin Kritik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:17:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Astım Tedavisi Çocukların Geleceği İçin Kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.