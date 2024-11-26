Astor Enerji'den Makedonya'ya Trafo Sevkıyatı - Son Dakika
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Ekonomi

Astor Enerji'den Makedonya'ya Trafo Sevkıyatı

Astor Enerji, Makedonya'ya 300 MVA trafo göndererek enerji altyapısını güçlendiriyor.

26.11.2024 11:19
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Astor Enerji, Makedonya'nın enerji altyapısını güçlendirmek ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ohri Gölü'nün turizm faaliyetlerini desteklemek amacıyla 300 megavolt amper (MVA) kapasiteli trafo sevkiyatını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji'nin ürettiği 300 MVA kapasiteli trafo, Makedonya'nın enerji altyapısında önemli bir rol oynayarak elektrik kesintilerini azaltmayı ve enerji ihtiyacını kesintisiz karşılamayı hedefliyor.

Trafo, yerel enerji santrallerinden sağlanan elektriğin sanayi, turizm tesisleri ve konutlara iletiminde kritik görev üstlenecek. Astor Enerji, bölgenin tarihi ve turistik değerlerinin korunmasına ve gelişimine önemli katkı sağlayacak olan bu yeni sevkiyat ile uluslararası projelerine bir yenisini daha ekledi.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ohri Gölü, turizm sezonunda yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığı kaydedilen açıklamada, "Yapılacak olan bu yatırım, elektrik arzının istikrarının yanı sıra turizm faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesine olanak tanıyacak. Enerji arz güvenliği ve sürekliliği bölgenin yaşam kalitesini artırırken, işletmelerin faaliyetlerine de olumlu katkılar sağlayacak. Astor Enerji'nin yaptığı sevkiyat ekonomik aktivitenin gelişimine önemli bir katkıda bulunacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, Astor Enerji'nin bir çok ülkeye ihracat yaptığını, Makedonya'ya yapılan satışla bölgenin enerji altyapısını güçlendirdiklerini belirterek, "UNESCO Dünya Mirası olan Ohri Gölü'nün turizm potansiyelini destekleyerek, tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimizin de güçlendirilmesine önemli bir katkıda bulunduk. Uluslararası hedeflerimizi en iyi şekilde ortaya koyan vizyonumuz ile ülkemize ekonomik katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Makedonya, Ekonomi, Enerji, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Astor Enerji'den Makedonya'ya Trafo Sevkıyatı - Son Dakika

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