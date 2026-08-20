Astor Enerji'nin karı yüzde 88 arttı

Astor Enerji'nin net dönem karı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 4 milyar 646 milyon liraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji'nin 2025'in ilk yarısında 2 milyar 476 milyon lira olan net dönem karı, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 646 milyon liraya çıktı. Şirketin ikinci çeyrekteki net dönem karı ise 2 milyar 707 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında şirketin hasılatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 7,5 artarak 19,2 milyar liraya, esas faaliyet karı ise yüzde 26 artışla 6,36 milyar liraya ulaştı.

Şirketin toplam özkaynakları, geçen yıl sonundaki 39,2 milyar lira seviyesinden 4,6 milyar lira artarak 30 Haziran itibarıyla 43,8 milyar liraya yükseldi. Böylece özkaynaklarda 2025 sonuna göre yaklaşık yüzde 11,8 artış kaydedildi.

Astor Enerji'nin finansal borçları 5,9 milyar lira olurken, nakit ve finansal yatırımlarının toplamı 17,5 milyar liraya ulaştı. Şirketin net nakit pozisyonu da 11,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirket, üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını geliştirmeye yönelik yatırımlarını da sürdürdü. Yılın ilk yarısında maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışı 3,7 milyar lira olurken, yapılmakta olan yatırımların tutarı 6,49 milyar liraya ulaştı.

Yurt dışı satışların payı yüzde 45 oldu

Astor Enerji'nin yılın ilk yarısındaki yurt dışı satışları 8,65 milyar lira olarak gerçekleşti. Yurt dışı satışların 19,21 milyar liralık net satışlar içindeki payı yaklaşık yüzde 45 oldu.

Şirket, transformatör ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünlerindeki faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlarda da sürdürdü.

Öte yandan, Astor Enerji'nin çalışan sayısı da yılın ilk yarısında arttı. Geçen yıl sonunda 2 bin 478 olan çalışan sayısı, 30 Haziran itibarıyla 2 bin 828'e yükseldi. Böylece şirketin çalışan sayısı yılın ilk 6 ayında 350 kişi arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Finans Direktörü (CFO) Olcay Doğan, şirketin yılın ilk yarısında finansal ve operasyonel performansını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"30 Haziran 2026 itibarıyla aktif büyüklüğümüz 70,6 milyar liraya ulaşırken, net dönem karımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artırarak 4,65 milyar lira seviyesine taşıdık. Hasılatımız ve esas faaliyet karımızdaki artış, operasyonel performansımızdaki güçlü görünümü ortaya koyuyor. Özkaynaklarımızı 2025 yılı sonuna göre yüzde 12 artışla 43,8 milyar liraya ulaştırarak bilançomuzu daha da sağlamlaştırdık."

Doğan, yatırımlarını sürdürdüklerini ve üretim kapasiteleri ile yüksek katma değerli ürünlerdeki güçlerini artırmaya devam ettiklerini ifade ederek, gelecek dönemde finansal disiplini koruyarak yurt içi ve yurt dışındaki büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.