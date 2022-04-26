Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

26.04.2022 10:36
Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 4. haftasına giren şehir kapatmaları, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının ekonomik büyümeye olumsuz etkilerinden endişelenen yatırımcıların risk algısının daha da artmasına neden oluyor.

Bu durum karşısında Çin Merkez Bankası (PBoC) reel ekonomiye ve Kovid-19'dan etkilenen küçük firmalara desteğini artıracağını ve likiditeyi makul ölçüde bol tutacağını açıklasa da somut adım görmeyen yatırımcının risk iştahının toparlanmasına yeterli katkıyı sağlayamadı.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ), 27-28 Nisan'da yüzde 0,25 sabit faizle sınırsız olarak en yüksek getirili 10 yıllık devlet tahvillerinden alım yapacağını duyurdu. Perşembe günü faiz kararını da açıklayacak olan BoJ, alımlar sonucu oluşacak sabit getiri farkının, kesin alımların her biri gerçekleştirildiğinde bildirileceğini, piyasa koşulları göz önüne alınarak alım programının gerekirse değiştirilebileceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasındaki pozitif havayı devralan Asya borsalarında, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı ve günü yüzde 1,44 düşüşle 2.886 puandan tamamladı.

Kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.668 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 primle 26.700 puan olurken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 değer kaybederek 127,8 seviyesinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kazançla 19.916 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 yükselişle 57.166 puanda seyrediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Şanghay, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika


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