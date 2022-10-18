Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

18.10.2022 10:50
Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya piyasalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya piyasalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon ikilemi gündemin odağında kalmaya devam etse de yatırımcıların İngiltere'den gelen pozitif haber akışı ve ABD'de açıklanan 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarına odaklanması ile pozitif bir seyir izleniyor.

Asya tarafında ise dün Çin Ulusal İstatistik Bürosu, aralarında bugün açıklanması beklenen 3. çeyrek büyümenin de bulunduğu bazı ekonomik verilerin yayınlanmasını bir gerekçe göstermeden erteledi.

Analistler, söz konusu ertelemenin sık yaşanan bir durum olmadığını belirterek, dünyanın en büyük ikinci ekonomisine yönelik yavaşlama beklentilerinin arttığı bir dönemde yapılan ertelemenin yatırımcıları tedirgin ettiğini söyledi.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi devam ederken, beklenti altı bir büyüme verisinin açıklanmasının istenmediğine dair görüşlerin olduğunu aktaran analistler, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in ise "Çin'in ekonomisinin toparlandığı ve iyileştiği" mesajı verdiğini bildirdi.

Japonya tarafında ise dolar/yen paritesinin 149 ile son 32 yılın zirvesindeki hareketini sürdürmesi ile yetkililerden arka arkaya sözle yönlendirmeler gelmeye devam ediyor. Japon hükümeti "yendeki spekülatif dalgalanmaya karşı kararlılıkla müdahaleye hazırız" mesajını verirken, eleştirilerin odağında kalan Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda istifa etmeye niyetli olmadığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 azalışla 3.081 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,72 artışla 6.779 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,36 yükselişle 2.250 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1,42 artarak 27.156 puandan günü tamamlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 primle 16.875 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 kazançla 59.033 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika
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