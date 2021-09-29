Asya borsaları, Hong Kong hariç satıcılı seyretti

Asya pay piyasalarında artan enflasyon endişeleriyle satıcılı bir seyir izlenirken, Hong Kong borsası pozitif ayrıştı.

Dünya genelinde tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler risk algısını güçlendirmeye devam ederken, elektriğin önemli bir kısmını kömürden elde eden Çin'de elektrik arzı konusunda yaşanan sıkıntının ardından kömür fiyatları da rekor seviyelere yükseldi.

Çinli emlak devi Evergrande'nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizlik sürerken, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings şirketin kredi notunu CC'den C'ye indirdi.

Japonya'da ise iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderliğine Fumio Kishida seçildi. Kişida'nın, 4 Ekim'de, Temsilciler Meclisi oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,83 değer kaybıyla 3.536 puandan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi de yüzde 1,08 düşüşle 7.196 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,22 azalışla 3.060 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,12 değer kaybıyla 29.544 puana inerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 111,34 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,59 düşüşle 59.322 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,65 artışla 24.656 puanda bulunuyor.