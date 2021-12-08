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Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika

Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi

08.12.2021 11:01
Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştıYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması pay piyasalarını desteklerken, Çin'de emlak sektörüne ilişkin haber akışı varlık...

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması pay piyasalarını desteklerken, Çin'de emlak sektörüne ilişkin haber akışı varlık fiyatlarında oynaklığı artırmaya devam ediyor. Çinli emlak şirketi Evergrande'nin borçlarını ödeyememesinin ardından gayrimenkul şirketi Kaisa Group, Hong Kong borsasında hissesinin işlemlerinin durdurulmasını istedi.

Makroekonomik tarafta ise bugün açıklanan verilere göre Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 3,6 daralarak beklentileri karşılayamazken analistler, söz konusu daralmada Kovid-19 salgınındaki kısıtlamaların önemli rol oynadığını belirtti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,18 artarak 3.638 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,34 yükselerek 3.002 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 1,25 değer kazanarak 7.405 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,42 kazançla 28.861 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1'lik düşüşle 113,4 seviyesine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,64 artışla 58.579 puanda bulunurken, negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,12 düşüşle 23.946 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hang Seng, Hong Kong, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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