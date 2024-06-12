Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık seyrederken, Çin'de TÜFE beklentilerin altında kaldı. Japonya'da ise ÜFE beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi düşerken, Kospi endeksi yükseldi. Şanghay Bileşik endeksi ise yükseliş kaydetti.

12.06.2024 10:07
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık seyrederken, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya'da açıklanan verilere göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 0,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise 1,4 gerileyerek tahminlerin üzerinde geldi.

Analistler, söz konusu verilerin ülke ekonomisinde zayıf talep sinyalleri vermeye devam ettiğini ifade ederek, hükümetin ekonomik aktiviteyi destekleyici yeni teşvik paketleri duyuracağına ilişkin beklentilerin sıcaklığını koruduğunu dile getirdi.

Öte yandan Japonya'da ÜFE mayısta aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık yüzde 2,4 artışla beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 38.894 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 artışla 2.728 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,4 yükselişle 3.039 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kayıpla 17.976 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 76.894 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Japonya, Fed, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika

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