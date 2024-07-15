Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izliyor. Küresel piyasalar, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi sonrası belirsizlikle başladı. Analistler, Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığının fiyatlandığını belirtiyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da piyasaların odağında bulunuyor. Çin'de açıklanan verilere göre, 2. çeyrek GSYH beklentilerin altında kaldı ve perakende satışlar en yavaş artışını kaydetti. Bu durum, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atabileceği beklentisini güçlendiriyor. Güney Kore, Çin, Hong Kong ve Hindistan borsalarında ise farklı seyirler görülüyor.

15.07.2024 10:03
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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulmasının ardından yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığının fiyatlandığını belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de 2. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak beklentilerin altında kaldı.

Ülkede, perakende satışlar ise yüzde 2 artarak Aralık 2022'den beri en yavaş artışını kaydetti.

Analistler, açıklanan verilerin ardından Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atabileceğini kaydetti.

Dolar/yen paritesi, yatay seyirle 158,2'de bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi, bir önceki kapanışın yüzde 0,14 üstünde 2.861 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde yatay seyirle 2.971 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 18.026 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 80.729 puanda bulunuyor.

Japonya'da ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika

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