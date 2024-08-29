Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyir sürerken, Asya borsaları da karışık bir performans sergiliyor. Japonya'da enflasyon verileri ve Şanşan Tayfunu etkisiyle dikkatler bu ülkede yoğunlaşıyor. BYD'nin net karı ise agresif fiyatlandırma politikasına rağmen artış gösterdi.

29.08.2024 10:48
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Asya borsaları karışık bir seyir izledi.

Küresel piyasalar, dün Nvidia'nın olumlu bilanço sonuçlarına karşın satış ağırlıklı seyrini sürdürürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

Asya tarafında bugün Nvidia'nın açıkladığı finansal sonuçlar sonrası yarı iletken sektöründe satış baskısı ortaya çıkarken, gözler yarın Japonya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, dün yaptığı açıklamada bankanın finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyeceğini vurgulayarak, ekonomi ve fiyatların beklendiği gibi büyümeye devam etmesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasına devam edileceğini söyledi.

Ayrıca Japonya'da bölgede etkili olan Şanşan Tayfunu nedeniyle Toyota Motor şirketi, dün ülke çapındaki fabrikalarında faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

Kurumsal tarafta dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin net karı yılın ikinci çeyreğinde agresif fiyatlandırma politikasına rağmen yıllık yüzde 32,8 artışla 9,1 milyar yuana (1,27 milyar dolar) ulaştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.362 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,9 düşüşle 2.662 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 artışla 17.760 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 81.980 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika

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