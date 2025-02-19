Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Tarife söylemleri ve makro verilerin etkisiyle Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor.

19.02.2025 10:49
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Asya borsalarında tarife söylemleri ve açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle karışık seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemlerinin, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Asya tarafında da Trump'ın tarife planlarının sonucu olarak ticaret savaşlarının geniş bir alana yayılabileceği kaygılarıyla karışık seyir öne çıkıyor. Bölge genelinde, Trump'ın atacağı adımlara ilişkin haber akışı takip edilirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in güven mesajları ve teknoloji şirketleriyle gerçekleştirdiği görüşmeler, Çin piyasalarında olumlu karşılandı.

Asya'da merkez bankası yetkililerinin de açıklamaları yakından takip ediliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika kurulu üyesi Hajime Takata, BoJ'un parasal genişlemenin derecesini kademeli olarak ayarlamaya devam etmesi gerektiğini söyledi ve enflasyon riskleri konusunda uyardı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ocak ayı dış ticaret dengesi 2 trilyon 758 milyar yen açık verdi. Ülkede aralık ayı çekirdek makine siparişleri aylık yüzde eksi 1,2 ile beklentilerin üzerinde gerilerken, yıllık bazda ise yüzde 4,3 arttı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 düşüşle 39.182 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükselişle 2.671 puandan kapandı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,5 azalışla 22.860 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 3.347 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 76.108 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika

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