Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

24.02.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD endekslerindeki satış baskısı Asya borsalarında karışıklığa yol açarken, Çin Japon şirketlere yaptırım uyguladı.

Tatillerin ardından işleme açılan borsalardaki risk iştahının yüksek kalmaya devam etmesine karşın, ABD endekslerindeki satış baskısının bölgeye yayılmasıyla birlikte Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

ABD'deki tarife gündemi piyasalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ederken, Trump'ın, Yüksek Mahkemenin ilave gümrük vergileriyle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini söylemesi mevcut risk algısını artırdı.

Trump'ın, tarife konusunda geri adım atmaması, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltmayı sürdürürken, bu konunun Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında bir çekişme boyutuna gelmesinden endişe ediliyor.

Öte yandan, yapay zeka şirketi Anthropic'in "Claude Code" ürünü için yeni programlama yeteneklerini açıklaması sonrasında ABD'de yazılım ve siber güvenlikle ilişkili şirketlerin hisselerindeki düşüş dikkati çekti. Bu gelişmelerle Hong Kong ve Hindistan piyasalarında satış baskısı etkili olurken, diğer bölge endeksleri tatiller sonrası risk iştahının yüksek kalması ve tarife gündeminin etkisinin az olacağı iyimserlikleriyle pozitif tarafta bulunuyor.

Pekin'den Japon şirketlere yaptırım kararı

Bölgedeki diplomatik ve ticari gelişmeler de yakından takip edilirken, Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini ima eden sözleri nedeniyle yaşanan diplomatik gerilimin uzantısı olarak 20 Japon şirketini ihracat kontrolü listesine aldığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aralarında Mitsubishi Heavy Indsutries şirketinin savunma sanayi ve gemi yapım iştiraklerinin olduğu şirketler, Japonya'nın askeri yapılanmasına katkı sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Çinli şirketlerin söz konusu Japon şirketlerine askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünleri ihraç etmesi, yabancı şirketlerin ve bireylerin de kaynağı Çin olan bu nitelikteki ürünleri bu şirketlere satması yasaklandı.

Öte yandan aralarında otomotiv şirketi Subaru'nun iştiraklerinin olduğu 20 Japon şirket ise ürettikleri askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin son kullanıcıları tespit edilemediği gerekçesiyle ihracat izleme listesine alındı.

Söz konusu haber akışının ardından Mitsubishi Heavy Indsutries'in hisseleri günü yüzde 4,1 ve Subaru'nun hisseleri yüzde 3,3 değer kaybıyla tamamlandı.

Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

Makroekonomik tarafta ise Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 57.299 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 artışla 5.969 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 4.118 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,8 kayıpla 26.544 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 azalışla 82.519 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Japon, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti o anlar kamerada Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti; o anlar kamerada
Tek hayali Galatasaray’da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı
“Babam üniversite okuduğumu sanıyor“ diyen genç kızdan pes dedirten sözler "Babam üniversite okuduğumu sanıyor" diyen genç kızdan pes dedirten sözler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı

10:05
9011’de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı
90+11'de gol yiyen Fenerbahçe 7 yıl sonra ilki yaşadı
10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
09:28
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
08:54
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor Evleri bile ayırdılar
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
08:34
Ölüm mangasını yönetiyor Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 10:26:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.