Asya Borsaları Karışık Seyrediyor - Son Dakika
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Asya Borsaları Karışık Seyrediyor

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Orta Doğu'daki gerilimin azalmasına rağmen yarı iletken sektörü endişeleri borsaları olumsuz etkiliyor.

Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın yarı iletken sektörüne ilişkin değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınması Asya borsalarının karışık seyretmesine neden oluyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimlerin seyri piyasaların odak noktasında kalmaya devam ederken geçen hafta yükselen jeopolitik tansiyon yeni haftaya girilirken bir nebze hafifledi.

Bu gelişme piyasalardaki jeopolitik risk algısının azalmasına katkı sağladı. Aynı zamanda azalan arz endişeleriyle petrol fiyatlarında gerileme gözlenirken hala yüksek seyrini koruyan küresel tahvil faizleri ve Asya'daki ekonomik verilerin olumlu sinyaller vermemesi piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

Buna ek olarak Çin'in ileri düzey yapay zeka ve çip üretimi konusunda attığı adımların yarı iletken sektöründe oluşturduğu karlılık ve büyüme endişeleri yeni haftada da piyasaların üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Japon yenine ABD-Japonya müdahalesi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiğini, gerekmesi halinde ilave ortak piyasa müdahalelerinin yapılabileceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığının Japonya Maliye Bakanlığı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) ile yakın temasını sürdürdüğünü ve gelişmeleri dikkatle izlediğini aktaran Bessent, Japonya'nın yenin önemli ölçüde düşük kalan değerini düzeltmeye yönelik attığı adımları desteklediklerini bildirdi.

Öte yandan Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama da yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ortak adımın Eylül 2025'te yayımlanan ABD-Japonya Maliye Bakanları Ortak Bildirisi uyarınca atıldığını ve son aylarda Japon yeninde görülen aşırı oynaklık ve düzensiz hareketlere karşı önlem amaçlı olduğunu aktardı.

Çin'de imalat sanayi beklentilerin altında kaldı

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da haziran ayı nihai imalat sanayi PMI verisi 54,5 ile önceki aya göre bir miktar azalsa da güçlü seyrini korudu.

Söz konusu veri ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına ve fiyat baskılarının devam edebileceğine işaret etti. Bu durum, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikasını ilave sıkılaştırabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Çin'de ise imalat sanayi PMI 50,9 ile beklentilerin altında kalarak, Çin ekonomisinin büyümesine yönelik soru işaretlerini artırdı.

Öte yandan geçen hafta yapay zeka bağlantılı teknoloji hisselerinde görülen satışlar yeni haftaya da taşındı. Yarı iletken ağırlıklı Güney Kore borsasındaki sert düşüş dikkati çekti. Güney Kore'de yapay zeka bellek çipi üreticisi SK Hynix'in hisseleri yüzde 8, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 8,4 geriledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,12 düşüşle 6.257 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 değer kaybıyla 63.704 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,73 azalışla 3.804 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kazançla 25.931 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 78.721 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Karışık Seyrediyor - Son Dakika

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