Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

12.10.2022 10:52
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, yoğunlaşan haber akışı ve veri gündemi ile enflasyon ve resesyon ikileminin arttığı görülürken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri öncesi dalgalı bir seyir izleniyor.

Çin Merkez Bankası, döviz piyasası reformunu derinleştireceklerini ve yuan esnekliğini artıracaklarını belirterek, "Büyük kur dalgalanmalarının kesinlikle önüne geçeceğiz. Yuanın istikrarını koruyacağız." açıklamasını yaparken, Japonya Merkez Bankası yetkilileri kur hareketlerini yakından izlediklerini, döviz piyasası konusunda uygun adımları atacaklarını bildirdi.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ağustosta makine siparişleri yıllık yüzde 9,7 artsa da piyasa beklentilerinin altında kalırken, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan yükselterek yüzde 3'e çıkardı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,53 artışla 3.025 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 6.647 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen altında, 26.396 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 146,2 ile tarihi yüksek seviyesinde işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 16.675 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 57.415 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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