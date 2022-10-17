Asya borsaları karışık seyretti

Asya piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, güçlenen enflasyonist beklentiler ve resesyon kaygılarıyla dalgalı seyir sürerken, bu hafta merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor. ABD'de yoğunlaşan şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceği belirtiliyor.

Asya tarafında ise Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) dün başlayan 20. Ulusal Kongresi kapsamında ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in açıklamaları gündemin odağında bulunuyor.

Kongrenin açılışında konuşan Şi, ülkede sıkıntıların sürdüğü gayrimenkul sektörüne ve yeni tip koronavirüs salgını kapsamında uygulanan tartışmalı "sıfır vaka" politikasına dair bir sinyal vermedi. Şi'nin konuşmasında, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın ana karayla birleşmesini tamamlama sözünü vermesi ise jeopolitik riskleri gündeme taşıdı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da temmuzda yüzde 2,7 yükselen sanayi üretimi ağustosta yüzde 3,4 artış kaydetti. Çin Merkez Bankası da bir yıl vadeli Orta Vadeli Kredi Kolaylığı faiz oranını değiştirmedi.

Dolar/yen paritesinin 148,9 ile son 32 yılın en yüksek seviyesini görmesine karşın ekonomi yetkililerinden gevşek para politikasının sürdürülmesi sinyali gelmeye devam ederken, döviz kurlarına ikinci bir doğrudan döviz müdahalesi beklentisi de arttı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,42 artışla 3.085 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,40 azalışla 6.664 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,32 yükselişle 2.220 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1,16 azalarak 26.776 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 148,6'dan işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,20 düşüşle 16.558 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 58.312 puanda seyrediyor.